Festival d'Avignon : la vie de Camille Claudel par des soignants et patients de l'hôpital de Montfavet

Six comédiens, soignants et patients, partagent la scène pour raconter l'histoire de Camille Claudel.

Des soignants et des patients de l'hôpital psychiatrique de Montfavet montent sur scène au Festival Off d'Avignon. Ils racontent l'histoire de la sculptrice Camille Claudel, qui a passé les 30 dernières années de sa vie internée de force à Montdevergues-les-Roses, aujourd'hui Montfavet. La pièce s'intitule "Une rose pour Camille" et a été été écrite à partir des correspondances de ou sur Camille Claudel retrouvées dans les archives de l'hôpital.

ⓘ Publicité

Six comédiens, patients et soignants, de la troupe L'Autre scène de l'hôpital racontent ainsi la vie de l'artiste : son enfance, ses talents de sculptrice qui se révèlent, sa relation tumultueuse avec Auguste Rodin. Puis la solitude, la paranoïa, la décision de sa famille de l'interner, et les trente dernières années de sa vie - dont deux guerres - à Montfavet,

"Camille Claudel hante tous les patients"

"C'est une personne qui hante tous les patients, explique Fabrice, patient et comédien dans la pièce, et que l'histoire de Camille Claudel touche beaucoup. On pense à elle qui n'a pas pu faire ce qu'on peut faire : du théâtre". Il participe à cette thérapie par le théâtre depuis une dizaine d'années. "C'est la liberté, prendre confiance en soi, explique-t-il. Il y a quelques années, je n'aurais pas pu vous répondre. Et quand je me concentre avant de jouer, je fais un gros travail de recentrage qui m'aide aussi dans la vie de tous les jours".

"Ça me touche beaucoup, dit aussi Muriel Culmet, qui est infirmière au théâtre de l'Autre scène. Heureusement, aujourd'hui les conditions de soin, de vie, et la loi sur l'hospitalisation sous contrainte ont changé. Mais Camille Claudel a vécu des choses hors norme de A à Z. Nous, on soigne avec la création, et elle c'était une grande artiste donc on se sent un peu comme ses petits-enfants."

La pièce "Une rose pour Camille", à La Fabrik Théâtre, route de Lyon à Avignon. Prochaines dates : les 18, 21, 23, 25 et 28 juillet, à 13h45. La pièce dure 1h15. La place est à 16€ en plein tarif.