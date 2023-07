Festival d'Avignon : le directeur dénonce des agressions racistes pendant le spectacle de Rébecca Chaillon

Ce mardi 25 juillet, les organisateurs du Festival IN d'Avignon ont dénoncé des agressions verbales et physiques à caractère raciste à l'encontre des interprètes du spectacle Carte noire nommée désir, de Rébecca Chaillon. Selon la Compagnie Dans le Ventre et le Festival, des spectateurs s'en sont pris à plusieurs reprises aux performeuses dans le gymnase du Lycée Aubanel où est joué le spectacle, mais aussi à l'extérieur dans les rues d'Avignon.

Rébecca Chaillon, la metteuse en scène de 37 ans, travaille le rapport aux corps, les identités et les questions décoloniales. Elle a monté Carte noire nommée désir en 2021, à Nancy. Un "spectacle théâtral et performatif", selon le Festival d'Avignon, "qui pose la question de la place des femmes afrodescendantes dans la société française". Pendant 2h45, huit femmes noires performent pour pointer du doigt, entre autres, les stéréotypes et fantasmes que les blancs portent sur les corps noirs.

Une interprète frappée et la phrase "on est chez nous" entendue dans la salle, selon la Compagnie

Selon la Compagnie Dans le Ventre que nous avons contactée, des violences ont eu lieu lors de trois représentations sur cinq, lors du festival In d'Avignon. Un soir, des doigts d'honneur ont été adressés de la part du public, lorsque les comédiennes ont parlé de violences policières. Une autre fois, la phrase "on est chez nous!" a raisonné dans la salle.

Lors de l'avant dernière représentation, lundi 24 juillet, un spectateur a frappé l'une des interprètes pendant un jeu de mimes, à la fin du spectacle. La Compagnie précise que cette partie du spectacle est encadrée. Il y a un protocole : avant de commencer, les lumières s'allument et le public est prévenu que ce qui va suivre est un jeu. Grâce aux mimes, les performeuses essayent de faire deviner des mots au public. Pour faire deviner le mot "colonisation", les performeuses prennent les sacs des spectateurs dans le public. C'est là qu'un spectateur blanc a frappé l'une des performeuses.

Cette image de bébés blancs embrochés fait réagir, notamment, des membres de l'extrême droite sur les réseaux sociaux - Christophe Raynaud (Festival d'Avignon)

La Compagnie précise que des membres de l'équipe du spectacle ont également été victimes d'agressions dans les rues d'Avignon, en dehors du spectacle

Le directeur du Festival d'Avignon condamne ces violences

Tiago Rodriges, le directeur du Festival, se dit choqué par ces agressions à caractères racistes. Selon lui, "des gestes violents et racistes ne sont pas acceptables au Festival d'Avignon, et ce comportement ne représente pas le public du Festival."

Il assure que le Festival a tout de suite "exprimé sa solidarité à cette compagnie, et travaillé pour créer un climat de sécurité et de sérénité pour que le spectacle se présente". Un spectacle que Tiago Rodriges défend d'ailleurs avec fierté : "il s'inscrit dans le passé, le présent, et l'avenir du code génétique du Festival d'Avignon."

La dernière représentation de Carte noire nommée désir dans le cadre du Festival d'Avignon a lieu ce mardi soir.