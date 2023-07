Festival d'Avignon : le OFF bat des records

Le 57e édition du Festival OFF d'Avignon se termine sur d'excellents chiffres

Le bilan est vertigineux ! Près de 2 millions de billets ont été vendus au cours du Festival OFF d'Avignon. C'est l'estimation de l'association Avignon Festival & Compagnies. Les co-présidents ont fait le bilan ce mercredi de la 57e édition alors qu'il reste trois jours de représentations. Le OFF se termine samedi 29 juillet. Les chiffres confirment en tout cas cette impression de foule lorsqu'on se balade dans l'intramuros. Le cru 2023 restera comme celui des records. Près de 1.500 spectacles étaient programmés.

ⓘ Publicité

Le OFF fait mieux qu'en 2019, la dernière année de référence avec 1,7 millions d'entrées. "Le fait que ce soit un festival et une véritable fête dans Avignon joue beaucoup. Les gens ont besoin d'être ensemble, de faire ma fête, d'entendre du spectacle vivant. C'est un message d'optimisme assez fort pour l'espèce humaine. Ce festival OFF a dépassé nos attentes en terme de rassemblement humain", confesse Laurent Domingos le co-président d'Avignon Festival & Compagnies.

Record pour Ticket'OFF

Autre chiffre qui témoigne du succès de cette 57e édition : 165.000 billets vendus sur Ticket'OFF. La plateforme rassemble 86% de la programmation. "Il y a vraiment une énergie inédite ici. C'est une chance absolue d'avoir ce festival en France. C'est incroyable. Nous avons deux festivals dans le monde, il y a Edimbourg en Ecosse mais c'est une grande ville et Avignon", commente Laurent Domingos.

Les affiches, un choix assumé

Une édition 2023 marquée par des règles plus strictes sur l'accrochage des affiches dans l'intramuros d'Avignon. La ville a pris un arrêté pour interdire l'affichage sur des bâtiments privés ou du mobilier urbain. L’amende est de 150 euros mais s’y ajoutent 52 euros de favoris d’enlèvement. Certains compagnies ont été sanctionnées au cours de ce festival .

Les organisateurs du OFF annoncent avoir tenu leur engagement de passer de 60 tonnes de déchets à 25 tonnes. Laurent Domingos co-président d'Avignon Festival & Compagnies assume d'avoir limité le nombre d'affiches à 150 par compagnies : "ceux qui ne sont pas contents sont beaucoup plus audibles. De nombreuses compagnies sont heureuses du partage de l'espace. Il faut se rappeler qu'avant certains privatisaient des murs entiers. Nous sommes là pour penser collectif quand d'autres pensent perso".

Le succès du village du OFF

Dernier motif de satisfaction, l'affluence au village du OFF installé dans la cours de l'école Bouquerie près de la rue de la République. "La librairie a bien fonctionnée. Il s'agissait d'une nouveauté de cette année. Nous avons eu 1.400 personnes par soir lors des concerts", résume Harold David le co-président d'AFC.

Tout savoir sur le Festival