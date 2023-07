Festival d'Avignon : les coups de cœur du OFF de France Bleu Vaucluse

Envie d'une découverte ? L'équipe de France Bleu Vaucluse s'occupe de vous pour cette 57e édition du OFF d'Avignon. Nous avons sélectionné quelques spectacles pour vous éviter d'éplucher l'immense catalogue des près de 1.500 pièces programmées cette année.

Philippe Paupert, journaliste, a aimé Barbaro

"J’ai aimé la précision et l’interprétation des neuf danseurs de la compagnie hongroise de Slovaquie Ifjú Szivek Dance Theatre. La voix off du metteur en scène (Jean Marc Barr) dirige une répétition d’un spectacle de danses slaves : la notion de fête populaire dérape vers un populisme dansé et glaçant. Les danseurs dénoncent contrôle et censure. Avec un intrigant moment de marche militaire dansée avec un quatuor à cordes sur scène."

Le spectacle Barbaro, Espace Roseau Teinturiers, à 22h25 jusqu'au 29 juillet (sauf le 25).

Marina Uhri, animatrice, a aimé Vox populi

"On est invité à plonger dans une histoire avec un casque, sous une coiffeuse des années 70. Ensuite, nous entrons dans une caravane où une comédienne nous fait vivre des témoignages. Moment intime et drôle !"

Vox populi instantanés de vie en photomaton, Présence Pasteur, à 10 heures et 17 heures jusqu'au 28 juillet.

Dalila Boualam, chargée d'accueil, a aimé Évidences inconnues

"Entre théâtre et mentalisme, on est totalement embarqué dans un univers rempli de coïncidences. Le spectacle nous bluffe grâce à ses synchronicités improbables. Hasard ou pas, la magie opère, le spectacle est incroyable !"

Évidences inconnues, théâtre du 11, à 21h55 jusqu'au 26 juillet (sauf le 20).

Adèle Bossard, journaliste, a aimé Une rose pour Camille

"L’histoire de Camille Claudel racontée par des soignants et patients de l’hôpital de Montfavet, où la sculptrice a passé les 30 dernières années de sa vie. Tous les épisodes de sa vie sont sidérants et la pièce est très touchante."

Une rose pour Camille , la Fabrik théâtre, à 13h45 le 21, 23, 25 et 28 juillet

David Peron, animateur, a aimé Cette petite musique que personne n’entend

"Une pièce engagée mise en scène par Joey Starr."

Cette petite musique que personne n’entend, théâtre du Balcon, à 22 heures, jusqu'au 26 juillet (sauf le 20)

Ulysse Le Toquin, journaliste, a aimé Jacques et Chirac

"Un ton critique, drôle et décalé sur la vie de Jacques Chirac. Le spectacle aborde des deux facettes de sa vie. Je recommande."

Jacques et Chirac, au théâtre des Barriques, à 19h50, jusqu'au 29 juillet (sauf le 25)

Anouk Caron, journaliste, a aimé Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu

"Une pièce où nous suivons Claire, une jeune autiste qui a commis l'irréparable et qui rêve de participer à l'émission de télé-réalité "To be a star". Une pièce touchante sur la différence, le rôle d'aidant, de soignant et de justice où chanson et jeu son interprétés à merveille."

Le jour où j'ai compris que le ciel était bleu, au théâtre du 11, à 16h40, jusqu'au 26 juillet (sauf 20 juillet)

Anne Domèce, journaliste, a aimé La question

"Un texte très fort sur la guerre d'Algérie, un témoignage vrai, magistralement interprété par Stanislas Nordey seul en scène. On en ressort ébranlé."

La question, au théâtre des Halles, à 16h30, jusqu'au 26 juillet (sauf le 20 juillet)

