Festival d'Avignon : tolérance jusqu'à dimanche pour les affiches mal accrochées

Le festival Off d'Avignon veut améliorer l'affichage. Une équipe de médiateurs quadrille chaque jour les rues d'Avignon pour repérer les affiches qui ne respectent pas l'arrêté municipal. Il est interdit d'afficher sur des bâtiments privés ou du mobilier urbain. Avant d'infliger des amendes à 150 euros minimum par affiches, le festival et la ville d'Avignon tolèrent une période pédagogique : les compagnies ont jusqu'à dimanche pour rectifier leur affichage.

Tolérance jusqu'à dimanche

L’amende est de 150 euros mais s’y ajoutent 52 euros de favoris d’enlèvement : la sanction est donc de 202 euros par affiche. Le trésorier d’Avignon Festival et Compagnies assure qu’il y aura discussion avant d’appliquer l’arrêté municipal. Il désigne un lampadaire : "On peut voir des affiches, mais aussi un panneau sens interdit. Soit on considère que c’est un lieu où on peut afficher parce que c’est la rue de la République… mais il y a un panneau sens interdit qui rend impossible l’affichage !"

Quelques mètres plus loin, il désigne d’autres affiches sur une banque : "La banderole d’affiches est à plus de trois mètres de haut. Ça, c’est interdit ! Surtout que ça va se retrouver par terre au premier coup de vent !"

Donner sa chance à l'intelligence collective

150 euros d'amende et 52 euros de frais d'enlèvement, ça fait 202 euros par affiche illicite. Avignon Festival et Compagnies et la police seront tolérants jusqu’à dimanche : "On va donner sa chance à l’intelligence collective pour que les compagnies rectifient leur affiche en enlevant certains affiches." Des médiateurs patrouillent chaque jour en ville pour repérer les affiches illicites.

Refuser la jungle urbaine qui étouffe les petites compagnies

Le trésorier d’AFC assure qu’il s’agit "d’aider les compagnies car on sait qu’il va voir davantage de contrôles. Nous tentons de respecter l’image du festival avec ses affiches qui font partie du décor mais nous refusons de transformer cet affichage en jungle urbaine avec une ultra concurrence entre compagnies. Certaines compagnies avec de gros moyens peuvent accrocher des centaines ou des milliers d’affiches au détriment des petites compagnie qui n’ont pas les moyens de dépasser les 150 affiches autorisées. Nous luttons pour ne pas invisibiliser les plus jeunes et les faibles."

Le festival Off veut aussi réduire le nombre d’affiches jetées à la poubelle, de 60 tonnes actuellement à 25.

Tout savoir sur le Festival