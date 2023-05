Festival de Cannes : Attac pointe du doigt les yachts et dénonce le mode de vie des "ultra-riches"

Une quinzaine d'activistes du collectif Attac se sont réunis ce samedi au niveau du Port Canto à Cannes pour dénoncer l'impact du mode de vie des "ultra-riches" sur la planète. Dans le calme et en dehors du périmètre interdit par la préfecture pour manifester, le collectif a notamment déployé une banderole explicite : "Ne laissons pas les ultra-riches détruire la planète", juste devant le plus grand yacht du port. Deux activistes ont été emmenés au commissariat à l'issue de cette action.

"Il n'est pas compréhensible que les stars et les milliardaires s'exonèrent des efforts collectifs"

Dans ce lieu et dans ce contexte du Festival de Cannes, cette action cible particulièrement la pollution engendrée par ces méga-yachts. Précisions dans ce communiqué du collectif Attac : "Alors que nous devons collectivement et individuellement réduire nos émissions de gaz à effets de serre, le Festival de Cannes est un spectacle indécent, avec ses stars arrivant en jet privé avant d'aller prendre l'apéro sur un yacht. Alors que nous sommes déjà frappés par les conséquences du dérèglement climatique, il n'est pas compréhensible que les stars et les milliardaires s'exonèrent des efforts collectifs et donnent à voir leur mode de vie irresponsable."

Selon le collectif, en lien avec Yacht CO2 tracker : "Les 41 yachts de luxe présents aujourd'hui à Port Canto consomment au total 32.000 litres de diesel par heure, ce qui représente l'émission de 85 tonnes de CO2 par heure, soit 3.700 fois plus que ce que devrait émettre une personne selon les recommandations du GIEC."

Deux activistes interpellés

Cette action a été menée dans le calme, en dehors du périmètre où ma préfecture a interdit toute manifestation pendant le festival de Cannes. À l'issue de l'action, sur le départ, deux activistes ont malgré tout été interpellés par la police, qui a également confisqué les banderoles des manifestants. Ils nous ont indiqué être sortis du commissariat deux heures et demi plus tard, sans poursuite.

Deux actions organisées par des activistes écologistes ce samedi à Cannes

Ce n'était pas la seule action à Cannes ce samedi. Des activistes écologistes du mouvement Extinction Rébellion ont placé des voitures télécommandées munies de fumigènes et de drapeaux, sur le tarmac de l'aéroport de Cannes-Mandelieu ce samedi. L'objectif était de gêner le décollage des jets privés, pour pointer du doigt leur usage.

