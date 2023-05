Festival de Cannes : la vidéo d'une altercation entre Thierry Frémeaux et un policier municipal fait le buzz

En plein festival de Cannes, Thierry Frémeaux, le délégué général de l'évènement, visiblement remonté, s'est heurté à un policier municipal. La vidéo filmée de nuit devant l'hôtel Carlton, a été partagée des milliers de fois ce samedi 20 mai sur les réseaux sociaux. On n'y voit pas l'origine de l'altercation. Selon la personne qui a filmé, Thierry Frémaux circulait en vélo électrique devant le palace, et n'aurait pas obtempéré quand le policier lui a demandé de s'arrêter.

ⓘ Publicité

"Si je peux me permettre, Monsieur, vous étiez en tort"

"Vous m'avez frappé. Je vais porter plainte", crie Thierry Frémeaux en pointant le policier du doigt et en lui demandant son nom. Un salarié de l'hôtel chuchote dans l'oreille du policier, visiblement pour lui signaler à qui il s'adresse, "et alors", répond le policier. "Si je peux me permettre, Monsieur, vous étiez en tort", s'interpose un homme en smoking.

Eric Morillot, ancien journaliste de Cnews et Sud Radio, a partagé cette vidéo sur Twitter :

La vidéo a été partagée plus de 3.000 fois, regardée plus de 150.000 fois en quelques heures.