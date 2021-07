Festival de Cornouaille : quand le pass sanitaire permet le retour des Fest-noz

Au moins une bonne nouvelle avec l'extension du pass sanitaire : les fest-noz sont finalement autorisés pendant le festival de Cornouaille, qui se tient du 22 au 25 juillet à Quimper. "On s'est dit tant qu'à avoir un pass sanitaire, autant donner un espace de liberté aux gens et donc réorganiser des fest-noz. Donc ça sera à Quimper au jardin de l'évêché avec un pass sanitaire, c'est vrai, mais on pourra quand même danser au festival de Cornouaille !" positive son directeur Igor Gardes.

Changement de programme

Avant les annonces, le pass était demandé uniquement pour les concerts de plus de 1.000 personnes. Il est désormais nécessaire pour les rassemblements de plus de 50 personnes. La quasi totalité des événements du festival seront donc accessibles uniquement sur présentation d'un pass sanitaire (vaccination complète, test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou certificat d'immunité.) Cependant quelques animations, limitées à 50 personnes, resteront accessibles sans pass.