LIVE FRANCE BLEU | Festival de Cornouaille : une programmation 100% pur beurre pour les 100 ans

A 100 jours du Festival de Cornouaille qui rayonne au delà de la Bretagne et qui fêtera son centenaire cette année du mercredi 19 au dimanche 23 juillet à Quimper, France Bleu Breizh Izel - partenaire de cet événement - vous dévoile le programme de 5 jours tournés vers la danse, le costume, la musique pour une vieille dame bien vivante qui met en avant la culture bretonne contemporaine ancrée dans la tradition. 2023 sera placé sous le signe du fest-noz avec une scène dotée d'un plancher de 1000m² sur la place de la Résistance, un défilé gratuit le dimanche, un festival des enfants Kernekiz et le retour de concerts aux Jardins de l'Évêché et à la cathédrale. La billetterie vient de s'ouvrir pour les 2 concerts de la cathédrale Saint-Corentin sur le site du Festival de Cornouaille

ⓘ Publicité

Alan Stivell sera en concert à la cathédrale de Quimper le 22 juillet 2023

Igor Gardes, directeur du festival : Stivell et Denez en concert dans la cathédrale et le fest-noz au cœur de cette 100e

loading

Igor Gardes lorsqu'il a postulé il y a 10 ans comme directeur du Festival de Cornouaille avait écrit un dossier sur les 100 ans du Festival. Nous y sommes et il a invité les plus grands représentants de la musique bretonne à venir jouer comme Alan Stivell le 22 juillet dans l'écrin de la cathédrale Saint-Cotentin 52 ans après sa première venue. Il sera seul avec sa harpe et un clavier. Denez y chantera ses gwerzioù le dimanche 23 juillet avec son groupe formé de Mathilde CHEVREL (Violoncelle), Jonathan DOUR (Violon), Cyrille BONNEAU (Sonneur), Antoine LAHAY (Guitare) et Jean-Baptiste HENRY (Bandonéon).

2023 sera par ailleurs placé sous le signe de la danse avec une scène dotée d'un plancher presque 2 fois plus grand que l'an dernier, sur la place de la Résistance. Avec une tarification inédite : une entrée payante à 5€ par soir ou un forfait à 10€ pour les 5 jours permettant d’accéder à l'apéro-concert à 19h suivi d'un fest-noz à 20h30 sur le même lieu.

Igor Gardes, le directeur du Cornouaille a voulu une édition 2023 100% pur beurre © Radio France - Laurent Le Troadec

Apéro-concert à 19h suivi d'un fest-noz tous les soirs place de la Résistance

Jeudi 20 juillet : Red Cardell invite l'accordéoniste Fred Guichen pour un concert dansant, suivi d'un fest-noz groove et électro avec Suprême folklore qui réunit 'N Diaz et Fleuves.

Vendredi 21 juillet : Annie Ebrel et son groupe sur le projet Lellig qui met en musique les mots en breton d'Anjela Duval, la paysanne poétesse du Vieux-Marché dans le Trégor (1905-1981) autour de l'environnement et la campagne, avec Ronan Pellen (cistre, violoncelle et compositions), Clément Dallot (claviers) et Daravan Souvana (basse). Concert suivi d'un fest-noz à 20h30 avec Landat-Moisson en quartet et Beat Bouet Trio.

Samedi 22 juillet : Fest-noz dès 20h30 avec le trad cuivré de Modkozmik

Dimanche 23 juillet : "Fest-noz du siècle" avec une carte blanche à la chanteuse de Spézet Rozenn Talec, "la voix incontestée des festoù-noz en Bretagne" selon Igor Grades le directeur du Festival. Elle s'est dite prête à être sur scène de 20h à 2h du matin. Un fest-noz paritaire, militant et moderne !

Jean-Pierre Riou : "Red Cardell est né à Quimper !"

Jean-Pierre Riou, guitariste et chanteur de Red Cardell en live sur France Bleu le 11 avril 2023 © Radio France - Laurent Le Troadec

loading

S'il vit à Locquirec dans le Trégor finistérien et qu'il a grandi à Plougras (22), le chanteur et guitariste Jean-Pierre Riou rappelle que son groupe Red Cardell est né à Quimper et fêtera ses 30 ans au Festival de Cornouaille le jeudi 20 juillet. Lui qui a enregistré avec des musiciens new-yorkais de jazz, de blues, de rap, avec des bagadoù comme Kemper et créé un spectacle "Chanson" pour la jeunesse, nous a gratifié d'une nouvelle chanson rock-country "Alors" avec Red Cardell fin 2022 "qui annonce un nouvel album qui devrait être prêt pour le festival. Red Cardell avec Jean-Pierre Riou (chant, guitare), Pierre Sangra (guitare, violon, banjo), Fred Lucas (basse), Hibu Corbel (percussions) invite un ami habitué des scènes avec le groupe : l'accordéoniste trégorrois Fred Guichen

LIVE : Jean-Pierre Riou de Red Cardell chante le blues

loading

Ariel Neo, réalisatrice de" Ciels de légendes" rend hommage à la Cornouaille

Photographe, peintre et réalisatrice briochine qui a grandit à Locronan et vit à Briec (29), Ariel Néo est à l'origine de "Ciels de légendes", dont le premier volet "Voyage de l’aigle" sera diffusé le vendredi 21 juillet au Festival de Cornouaille . Son court-métrage de 12" sera suivi d'un documentaire de 52" sur les coulisses et d'un échange avec le public. Un film inspiré de l'histoire vraie de Dana, l'aigle pygargue à tête blanche de l’Aquashow à Audierne qui s’est égarée 3 semaines en 2019. Un hommage à la Cornouaille vue du ciel, à sa nature, à sa culture traditionnelle et contemporaine avec le cercle celtique Eostiged ar Stangala, des danseurs contemporains ou des créations de mode contemporaines de Mathias Ouvrard. Goulwena an Henaff, l'animatrice de France 3 y est l'âme de aigle et conte l'histoire de cet oiseau qui vole au dessus des flèches de la cathédrale de Quimper, de la forêt de Huelgoat, à bord du Corentin (le Lougre de l'Odet) en baie de Concarneau ou à Belle-Île (56) avec le trompettiste et chanteur Youn Kamm.

loading

"La Cornouaille c'est mon pays", dit Dan Ar Braz en concert inaugural mercredi 19 juillet place de la Résistance

Le guitariste Dan ar Braz et Igor Gardes directeur du Cornouaille © Radio France - Laurent Le Troadec

loading

Le festival pour ses 100 ans reprend la soirée inaugurale qui a fait ses preuves le mercredi 19 juillet avec 3 artistes : Dan ar Braz, Aziliz Manrow et DJ Wonderbraz. L'homme de l'Héritage des celtes qui depuis 60 ans apporte sa pierre à la culture bretonne et celtique allait gamin au balcon du photographe Etienne Legrand place de la Terre au Duc, pour voir le défilé du Festival. Le guitariste quimpérois sera entouré le 19 juillet des 45 musiciens de l'orchestre batterie-fanfare de Noyal-Muzillac (56) avec leurs percussions et cuivres qui jouent jazz, rock, funk, classiques et les tubes rock celtiques de Dan ar Braz. L'artiste avoue être flatté d'avoir été appelé cette année par Vincent Niclo pour jouer "Borders of salt" sur l'album Opéra Celte du ténor. Dan ar Braz sera pour la première fois sur la même scène que sa fille Yuna le Braz, la DJ douarneniste qui mixe les musiques de Bretagne, des Balkans et du monde.

Aziliz Manrow en concert le 19 juillet est aussi la marraine de la statue Sainte-Cécile

Aziliz Manrow en live sur France Bleu Breizh Izel le 11 avril 2023 © Radio France - Laurent Le Troadec

loading

Aziliz Manrow, 38 ans né à Moëlan-sur-mer avait sorti en 2019 son premier album "Earth" en breton, en français et en anglais et accompagnait Denez sur son opus "Stur an avel" avec la chanson "Waltz of life". La magie de la musique, c'est pour elle de mélanger les styles musicaux, depuis sa jeunesse : piano, métal, country, pop-folk...Igor Gardes, directeur du festival de Cornouaille a proposé à Aziliz Manrow d'être la marraine d'une statue de granit de 4m de haut : Sainte Cécile - Santez Aziliz, réalisée par la sculptrice Lucille Leroy afin de rejoindre les 170 statues de la Vallée des Saint à Carnoët (22). Un financement participatif est en cours sur le site kengo.bzh . Aziliz Manrow, très honorée de mettre en avant cette patronne des musiciens et de valoriser les femmes compositrices, chanteuses, reines, danseuses bretonnes, prépare son 2e album qui sortira début 2024.

LIVE : Aziliz Manrow chante en breton "Douar" extrait de son 1er album

loading

C'est en 1923 que Louis Le Bourhis lance dans son cinéma l'Odet Palace le long de la rivière, la fête des Reines de Cornouaille, rappelle le directeur du Cornouaille Igor Gardes (Marie Guirriec fut la première). Suivra une élection annuelle, puis accompagnée de musique, de danse, de banquets qui deviendra "Fêtes Bretonnes de Bienfaisance", puis Festival de Cornouaille.

Une 1ère pour les 100 ans : un défilé gratuit le dimanche et un Off sur toute la ville

loading

Bernard Kalon, l'adjoint à la culture de Quimper annonce une dotation spéciale de la ville en 2023 pour rendre accessible gratuitement "Dimanche en fête". Jean-Michel Le Viol, coprésident du Festival de Cornouaille confirme que le défilé retrouvera les pavés du centre ville, passera le long de l'Odet, puis au niveau du pont de la Poste rejoindra la rue du Frout, passera devant la cathédrale jusqu'à la Glacière. Tous les terroirs bretons seront représentés et 100 drapeaux défileront aussi pour les 100 ans du Gwenn-ha-Du. Un défilé gratuit pour la 1ère fois depuis 1923, pour ce Cornouaille dont l'équilibre financier reste fragile avec une stagnation des dotations mais une augmentation des charges matérielles. La municipalité de Quimper s'empare du festival et lance par ailleurs un appel à des propositions pour booster le Off du Festival. Les cafés et restaurants peuvent soumettre leurs propositions jusqu'au 23 avril 2023. Toutes les infos sur le site de la ville Quimper.bzh

Le trophée des artisans "Kerneko" pour saluer des entreprises Cornouaillaises

loading

Responsable de "Kerneko" le club des entreprises du Festival de Cornouaille, Jean-Marc Ferrand vient lui de lancer la 6e édition du concours destiné aux artisans avec France Bleu Breizh Izel et la Chambres des Métiers et de l'Artisanat pour concevoir un trophée en 5 exemplaires qui sera remis à des entreprises valorisant la culture bretonne et son territoire.

Le retour des concerts aux jardins de l'Évêché

Le Cornouaille Gourmand déplacé sur les quais de l'Odet en complément des artisans, Les jardins de l'Évêché à coté de la cathédrale de Quimper retrouvent les concerts, avec une grande soirée le jeudi 20 juillet avec Sylvain GirO et le chant de la griffe, Gilles Servat et Clarisse Lavanant. Et un fest-noz le vendredi 21 juillet à 20h où l'on pourra enfin danser lors du célèbre concours des sonneurs de la Plume de paon (couples bombarde-biniou kozh et bombarde biniou bras).

Gilles Servat a toujours aimé prendre la route de Quimper !

Gilles Servat en Live sur France Bleu Breizh Izel le 11 avril 2023 © Radio France - Laurent Le Troadec

loading

57 ans d’engagements artistiques, politiques et culturels pour l'artiste de Locoal-Mendon près d’Auray (56), le chanteur bardique selon certain, punk ou rock d'après d'autres, inspiré par ses racines et par la langue bretonne Gilles Servat a toujours adoré venir à Quimper pour le festival de Cornouaille. L'interprète de "Me zo ganet", le créateur de "La blanche hermine", "Je vous emporte dans mon cœur" ou "Les Prolétaires" revient au festival aux Jardins de l'Évêché à Quimper, en duo le 2 juillet avec Patrick Audouin, guitariste né à Quimper, devenu brestois, rock, yéyé, membre des Goristes et compagnon de musique de Servat depuis plus de trente ans.

LIVE : Gilles Servat interprète "La route de Kemper"

loading

Insolite au Cornouaille : les mines d'or en musique

Insolite en 2023 au festival de Cornouaille, Igor Gardes le directeur a annoncé une rando musicale sur les traces des Mines d'or de la ville le jeudi 20 et le vendredi 21 juillet avec Hyacinthe Le Hénaff à l'accordéon et Malo Kervern, orpailleur et métallurgiste. Mais aussi le ciné-bus "L'Odet palace" du jeudi 20 au samedi 22 juillet avec des petits films qui rendent hommage aux reines de Cornouaille.

Encollages urbains sur les murs de 12 villes de Cornouaille

Encollage urbain à Carhaix - Kenleur

loading

Tristan Gloaguen, co-président de la fédération des cercles celtiques Kenleur, sonneur et moniteur de danse bretonne depuis 25 ans a annoncé aussi un évènement exceptionnel d'Encollages urbains de costumes : une rencontre du patrimoine vestimentaire chez l'enfant en Cornouaille avec le street-art, grâce à la technique de couleurs et dessins tribaux sur photos anciennes bichromiques. On pourra voir une grande fresque à Quimper et des affiches très grand format sur les murs de plusieurs villes de Cornouaille grâce à 12 cercles celtiques qui ont réalisé des collectages : Combrit, Rostrenen, Beuzec, Elliant, Plougastel, Châteaulin, Riec, Saint-Nicolas-du-Pélem et 4 quartiers de Quimper. Tristan Gloaguen veut le meilleur de la danse avec le défilé du dimanche avec de très nombreux cercles, des surprises, une création inédite avec 200 enfants du Finistère. Et Kenleur qui proposera pour les 100 ans - en amont du Festival le 13 mai - le meilleur de la danse avec "Kenleurenn", où les cercles bretons d'excellence seront présents à Quimper, place Saint-Corentin puis au Pavillon de Penvillers.

Carole Le Mouël, l'une des 3 jeunes femmes (reine de Cornouaille 2017 et demoiselles) à l'initiative de "Kernekiz" quant à elle, promet le retour du festival des enfants avec un défilé le samedi, un flashmob et des ateliers divers sur la culture bretonne.