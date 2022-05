Les spectateurs des festivals encore frileux, à Rio Loco "on s'organise pour les ventes de dernières minutes"

La saison des festivals est sur le point d’être lancée. Rio Loco, Marciac, Garorock, Pause Guitare: ce sont les rendez-vous musicaux dans la région qui chaque année réunissaient des dizaines de milliers de personnes avant le Covid. Mais depuis, il y a eu la pandémie. Et évidemment, deux années blanches ou quasiment. La plupart des festivals ont été annulés en 2020. En 2021, il y avait les restrictions de jauges (5000 au max) pas de restauration debout, le pass sanitaire.

Pas de pic de ventes

Et donc pour la plupart des événements culturels, c’est un retour à la normal. Mais ce n’est pas simple de retrouver son public. Un exemple : Pause-Guitare a réuni plus de 84.000 personnes en 2019. Et cette année, on est à 30.000 billets vendus pour le moment. Seule la soirée du vendredi soir est quasi complète ( avec une jauge de 17.000 ). Clairement, les festivaliers sont encore très timides confirme Justine Coudé du Foresto, une des responsables du festival tarnais. "On n'a pas eu de pics de billetterie dans l'année, comme pour les éditions précédentes. On va donc recentrer tous nous efforts de communication en mai et juin. On a appris à s'adapter. On espère que tout le monde sera touché et pourra venir assister au festival."

Rio-Loco est un des premiers festivals de la saison en Occitanie. Le rendez-vous toulousain de musiques actuelles se déroule du 15 au 19 juin, au bord de la Garonne, sur la prairie des Filtres, un festival de musiques actuelles. France Bleu Occitanie donne la parole à sa directrice Virginie Choquart.

France Bleu Occitanie : Vous êtes en pleine préparation, mais pour le moment combien avez-vous vendus de billets ?

Virginie Choquart : Ce matin, on est à peu près presque 5000 billets vendus pour le festival Rio Loco. Vous posez la bonne question : le public sera-t-il au rendez-vous? C'est la question qu'on se pose et on y travaille. On vient de passer deux années de pandémie. On est dans un nombre de billets vendus à peu près comparable à l’année passée. Néanmoins on se rend compte aujourd'hui que pour vendre ces billets, nous, on fait beaucoup plus d'efforts que les années avant crise. On a fait une mise en vente beaucoup plus en amont. On redouble d'efforts au niveau de la promotion et on se rend bien compte puisque nous gérons aussi le lieu, le Métronome à Toulouse, que la fréquentation est difficile pour les musiques actuelles depuis cette pandémie.

Comment vous expliquez que cette frilosité malgré les campagnes de pub, malgré peut être des prix intéressants ?

Effectivement, on a beaucoup de leviers pour faire venir le public. Et pour les analyses on s'attache à regarder ce qui se passe du côté du Métronum. Je pense qu'il y a encore une crainte quand même de la contamination surtout dans les lieux fermés. Pour le festival Rio Loco, il y a moins de craintes puisqu'on sera en plein air. Et puis je pense qu'il y a quand même un changement assez profond des pratiques dans la société, c'est à dire qu'on a réinvesti la maison, on réécoute, on voit beaucoup de contenu chez soi depuis sa maison. On utilise aussi son temps différemment, c'est à dire qu'on sort moins certainement. On choisit ses sorties, on fait des choix. Et puis le dernier élément d'analyse, c’est cette crainte que souvenez-vous des annulations, de reports et qu'on a dû, on avait beaucoup de paperasse. On a été lassé d’organiser, se faire rembourser, retrouver des nouvelles dates, etc et cetera. Donc je pense que pour nous dans notre travail de préparation, nous aurons beaucoup de ventes sur place puisque les personnes vont aussi s'organiser à la dernière minute.

On va acheter un billet au dernier moment. Au guichet, quelques minutes avant le concert ?

Oui, exactement, ce sont les solutions qu'on met en place, on se prépare à cela. On organise les ventes de dernière minute. Et puis on est face à un changement profond des pratiques, difficile à travailler pour nous. Toutefois, nous avons organisé le festival sur cinq jours et non sur quatre jours. Jusqu'à avant la crise, le festival durait quatre jours. C'était quatre jours explosifs intensifs avec beaucoup de concerts. Il fallait courir d'une scène à l'autre. On a fait le choix cette année justement, de prendre en considération ces nouveaux rythmes de vie. Avec cinq jours, le festival est plus étalé. On est plus à l'écoute, on peut plus prendre son temps et profiter pleinement du festival.

Et pour revenir sur cette tendance de fond que vous évoquez, est-ce que Netflix a tué la culture vivante ? On a moins envie d'aller à des concerts ?

Je ne pense pas. Je pense qu'on a diversifié nos pratiques. Avant, certaines personnes utilisaient plus Netflix et d'autres personnes sortaient plus en concert live. Je pense qu'aujourd'hui les pratiques sont diversifiées pour tout le monde. On va faire finalement peut être plus de choses, mais de manière différente. On différencie nos pratiques, ceux qui forcément allaient en festival et en concert viennent moins souvent.

Est-ce que vous allez jouer sur les prix? Parce qu'après le covid maintenant, c'est l'inflation qui complique les choses ?

Cela fait vraiment partie de nos arguments forts pour le festival et la venue des publics. Le festival Rio Loco a des tarifs qui défient toute concurrence. Nous proposons un pass de cinq jours de concert à 30 euros en prévente. Cinq jours de concerts, ce sont plus de 30 concerts. C’est aussi un festival qui est gratuit pour les moins de douze ans. Donc cet aspect très convivial, familial, pouvoir venir à plusieurs en famille, à des prix abordables est important. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais un argument pour préparer et organiser sa venue à Rio Loco.

L’an passé, vous avez réuni 20 000 personnes pour Rio Loco. Si ça ne marche pas cette année : est-ce que le festival peut être en péril ?

Effectivement, les fréquentations ont été bien plus basses que l'an passé, pour la bonne raison que nous étions avec des restrictions gouvernementales qui nous obligeait à limiter les jauges. Donc on ne pouvait pas de toute façon faire un festival beaucoup plus fréquenté l'an passé. Cette année, on a un retour à la normale en terme de restrictions. Mais on va voir si le public effectivement revient et à quel niveau. On a la chance aujourd'hui d'être un festival qui est soutenu par la ville de Toulouse. Et donc on a aujourd'hui un modèle qui nous permet aussi d'absorber cette année de transition qui est une année de reprise et qui nous demande aussi un peu plus d'efforts que les années avant crise.