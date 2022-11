Festival de la BD à Colomiers : "on a envie de faire découvrir de nouveaux auteurs" dit la responsable

Au Hall Comminges, à Colomiers, se tient ce week-end la 37e édition du Festival de la BD. Pour l'occasion : 60 stands d'éditeurs de bande dessinée indépendante sont représentés, il y a également 250 auteurs et autrices de bande dessinée.

Et le festival espère bien battre le record de fréquentation de l'an passé, avec 17.000 entrées enregistrées en trois jours. La bande dessinée rencontre un vif succès depuis quelques années. En 2021, le chiffre d'affaires de la BD a bondi de 40%, plaçant ainsi le secteur au 2e rang des ventes.

Mais dans les allées du Hall Comminges ce sont des auteurs et autrices encore souvent méconnus du grand public qui sont là. C'est justement ce que recherche la mairie de Colomiers comme l'explique la responsable du Festival, Amandine Doche : "nous notre travail c'est de montrer ce qu'on voit moins, d'aller chercher de tout jeunes auteurs et autrices qui publient parfois leurs premiers albums. Il y en a qu'on a découvert quand ils ont sorti leur premier album et aujourd'hui se sont des stars de la BD. C'est super d'être au départ de ce chemin là. Et donc ça c'est notre travail. On a envie de faire découvrir de nouveaux auteurs."

Le Festival de la BD, au Hall Comminges, est ouvert de 10 heures à 19 heures. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les étudiants ainsi que ceux qui ont une carte Pastel-Tisséo. Le tarif plein de l'entrée sinon est à trois euros.