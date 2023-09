Festival de Loire 2023 : les chiffres marquants à l'occasion des 20 ans de l'événement

Le Festival de Loire célèbre sa 11e édition à Orléans en cette année 2023. Il est loin le temps de la première, en 2003, voulu par la mairie pour "faire parler d'Orléans". Le résultat est au-delà des espoirs initiaux. Le Festival de Loire, biannuel, est désormais le plus grand rassemblement de la marine fluviale européenne. En 20 ans, le nombre de bateaux et de mariniers a augmenté, sans parler des spectateurs qui se comptent désormais en centaines de milliers. De quoi mettre en avant les chiffres de ces 20 ans.

ⓘ Publicité

2017, record de spectateurs au doigt mouillé

C'est l'éternel débat depuis quelques éditions du Festival de Loire. Combien de personnes viennent arpenter les bords du fleuve, assister aux différents spectacles et au feu d'artifice ? 650.000 visiteurs annonce fièrement la mairie d'Orléans en 2013, et même 700.000 à 750.000 visiteurs en 2017, soit 150.000 visiteurs par jour, de quoi rendre les sceptiques encore plus sceptiques. De 600.000 visiteurs en 2019, l'édition 2021 passe à 300.000, et pour cause, le comptage s'est fait avec des portiques du fait de la crise sanitaire. Mais finalement, le flou du chiffre exact ne ternit pas le succès populaire du Festival de Loire qui ne se dément pas d'une édition à l'autre.

30 bateaux

La première édition de 2003 n'avait pas à se soucier de l'affluence en cette fin septembre, 30 bateaux étaient amarrés sur les quais d'Orléans. Une centaine de mariniers assuraient les visites. Les animations étaient alors limitées. Vingt ans plus tard, 220 bateaux sont présents à Orléans et sept fois plus de mariniers.

Le Festival de Loire se tient du 20 au 24 septembre à Orléans dans le Loiret. © Radio France - Vincent James

Quasiment 15 jours pour venir d'Angers

Il y a l'autoroute, il y a la distance à cheval, mais avec la Loire, surtout dans la remontée, il faut prendre son mal en patience. Pour rallier Orléans depuis Angers, il faut entre 10 jours et deux semaines, suivant le débit et les courants. Pour cette 11e édition, sur les 220 bateaux attendus à Orléans, les trois-quarts vont venir par la route, en convoi. À peine 80 remontent bel et bien le fleuve.

300 spectacles ou animations

Cinq jours et 300 spectacles ou animations. Impossible d'être exhaustif. Pour preuve, le livret qui recense les animations pendant le Festival fait 30 pages. Les deux temps forts sont traditionnellement le feu d'artifice le samedi soir et la grande parade sur le fleuve le dimanche après-midi. Mais le Festival de Loire, ce sont aussi des stands de découvertes, des animations musicales, théâtrales, des initiations, des démonstrations sur et hors de l'eau.

20 minutes

C'est l'événement qui attire le plus de monde à chaque édition, à juste titre. Le feu d'artifice tiré depuis les duits, face à la ville, est un moment magnifique. Il dure en moyenne 20 minutes. Cette création originale est proposée par Feux de Loire.

À lire aussi Festival de Loire : la magie du spectacle pyro-symphonique attire les foules

11 guinguettes et une soixantaine de stands pour boire et manger

Trouver une place est parfois bien difficile en bord de Loire, dans l'une des guinguettes du Festival de Loire. C'est l'une des preuves du succès populaire de la manifestation. 11 guinguettes sont ouvertes cette année, la plupart entre le pont Georges V et le pont Thinat, les deux autres étant quai du Roi et rive sud. Mais difficile d'échapper à un comptoir puisqu'une soixantaine de stands gastronomiques sont aussi ouverts le temps du Festival.

9.600 places de parking

Avec 9.600 places de parking sur Orléans, on pourrait se dire que venir en voiture, finalement, ça pourrait être une solution. "Une erreur" répondront les habitués. Avec plusieurs de milliers de personnes en permanence sur les quais du centre-ville, voir des dizaines de milliers les soirs et week-end, les parking sont très vite saturés. On dénombre 6.600 places de parking dans Orléans, ce à quoi s'ajoutent les 3.000 places des parkings relais. En tout, la mairie recense 12 sites de stationnement. On aurait tendance à vous conseiller la marche et le Tram, d'autant que les horaires et les fréquences sont étendues.

Gratuit ou presque

C'est le propre du Festival, une ou deux boissons, de la friture de Loire, deux ou trois achats parmi les 500 exposants et une balade sur un bateau font qu'à l'arrivée, on n'aura pas dépensé énormément. Parmi les animations uniques à faire le temps du festival, la balade sur un bateau. Ils sont identifiables facilement puisqu'ils partent du bien nommé Grand Ponton, tous les jours de 10h à 19h. Il faut réserver sur place , surtout le week-end. Il en coûte huit euros pour un adulte, cinq euros pour un enfant de 5 à 16 ans.

Une ancienne salle de classe installée quai du Chatelet au 10e Festival de Loire en 2021. © Radio France - Antoine Denéchère

Des classes installées sur les quais

C'est devenu une tradition au fil des éditions. Le jeudi et le vendredi, le Festival de Loire attire un très grand nombre de groupes scolaires . Ils sont là dès le matin et jusqu'à la mi-journée. Pour la plupart, il s'agit d'élèves de primaire, accompagnés par leurs enseignants. Une salle de classe ancienne est même reconstituée à l'entrée du quai du Châtelet.