Festival de Loire à Orléans : "on ne va pas changer une formule qui gagne"

La 11ème édition du Festival de Loire à Orléans s'est achevé hier soir. Au total, sur 5 jours, entre 500 000 et 600 000 visiteurs sont venus à la rencontre des 800 mariniers et des 218 bateaux présents, selon l'estimation de la ville d'Orléans (impossible d'avoir un chiffre précis puisqu'il n'y avait pas cette année les portiques de comptage, qui avaient été imposés en 2021 par la crise sanitaire pour respecter une jauge maximale à l'instant T). Le festival fêtait cette année ses 20 ans : l'aventure doit-elle continuer sur les mêmes bases ou ces 20 ans marquent-ils la fin d'un cycle ? Entretien avec Serge Grouard, le maire d'Orléans.

Quel bilan peut-on tirer de cette édition anniversaire du Festival de Loire ?

Que l'anniversaire est réussi ! Et je crois que c'est un avis quasi unanime. Malgré la journée de jeudi, marquée par la pluie, il y a eu énormément de monde, l'engouement populaire ne se dément pas. On n'a jamais eu autant d'écoliers - près de 8 000 - et beaucoup de gens sont venus de l'extérieur, de toute la France, et même de l'étranger. On a aussi accueilli davantage de personnes à mobilité réduite, et je m'en réjouis. Et surtout, on est resté dans une ambiance festive, détendue et familiale, qui est dans l'ADN de ce festival.

Justement, après 20 ans, n'est-on pas arrivé au bout d'un cycle ?

Franchement, je ne le pense pas. Ce n'est pas au moment où le festival est connu et reconnu nationalement qu'il faut tout changer : on ne change pas une formule qui gagne ! J'entends les critiques, sur le niveau de la Loire très bas, mais la période de septembre reste la plus propice pour organiser l'événement, compte tenu de la météo, des enjeux de la biodiversité avec la Loire - il faut éviter les périodes de nidification notamment -, et aussi de la disponibilité des services municipaux, qui au printemps sont très pris par les fêtes de Jeanne d'Arc. Après, il y a toujours des choses à améliorer et des pistes de réflexion à mener.

Y compris sur les bateaux qui sont acheminés par la route ?

D'abord, cette année, la moitié des bateaux est venue par la Loire, c'est ce qu'on a appelé la grande convergence, et c'est inédit par son ampleur ; c'est très positif et il faut continuer à progresser dans ce sens. C'est aussi parce que grâce au festival, on a engagé avec les mariniers, au fil des ans, un processus où on construit à nouveau des bateaux de Loire ! J'observe d'ailleurs qu'il y a 20 ans, quand on discutait avec les gens d'EDF sur la nécessité d'améliorer la navigabilité de la Loire, ils répondaient : "C'est impossible." Désormais, ils disent : "On y travaille !" Le projet du Département du Loiret de restaurer la navigation en canal d'Orléans ouvrira aussi de nouvelles perspectives. Enfin, ne soyons pas hypocrites : si on veut que rien n'arrive pas la route lorsqu'on organise un événement, alors il n'y aura plus de concert nulle part dans le monde - combien de semi-remorques nécessite un concert de Sting à Chambord ou à l'Aréna ?

Faut-il néanmoins revoir le dimensionnement du festival ?

C'est une question qui se pose. Actuellement, le festival est réparti sur 2 kilomètres de berges. Faut-il aller plus loin ? En amont, on pourrait imaginer profiter du canal. On peut aussi réfléchir à davantage d'activités proposées du côté St-Marceau, la "Captain Race" avec les bateaux miniatures a d'ailleurs été un gros succès dimanche matin. Maintenant, on sait aussi qu'on ne pourra pas ancrer des bateaux sur cette rive-là, où l'expression de Charles Péguy, "La Loire, ce long fleuve de sable", prend tout son sens.

Quid du budget du festival de Loire, avec les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités ?

Le budget du Festival de Loire 2023, c'est 2 millions d'euros portés essentiellement par la ville d'Orléans: on a gardé le même montant qu'il y a 2 ans, malgré l'inflation, et cela a nécessité de gros efforts pour contenir ce budget. On pourrait évidemment réduire le coût pour la ville en rendant le festival payant, même modiquement. Mais je tiens à la gratuité, je veux que tout le monde puisse venir, c'est un choix politique que j'assume. En revanche, compte tenu de la dimension nationale qu'a pris l'événement, on doit pouvoir attirer davantage de partenaires privés pour nous épauler.