Festival de Loire, le bilan : 300.000 visiteurs pour cette 10e édition

Le Festival de Loire a accueilli 300.000 visiteurs cette année, deux fois moins qu'en 2019 mais avec un comptage plus précis. La jauge et le pass sanitaire ont pu freiner quelques visiteurs mais Jean-Pierre Gabelle, chargé du festival pour la ville d'Orléans dresse un bilan positif de cette édition.

"Certains commerçants m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de monde mercredi, pour la première journée" affirme Jean-Pierre Gabelle, chargé du festival de Loire pour la ville d'Orléans. Les chiffres affichent pourtant une division par deux de la foule. De 600.000 visiteurs en 2019, l'édition 2021 passe à 300.000. Et pour cause, cette année, le comptage s'est fait plus précisément : "Du fait de la crise sanitaire, on a dû installer des portiques pour faire respecter la jauge", explique Jean-Gabelle. Ce qui a permis de compter les entrées.

Du coté des visiteurs, on constate aussi une circulation piétonne plus fluide sur le festival, comme Françoise, une habituée : "Il y avait moins de monde je trouve, sûrement du fait du covid". Les contrôles des pass sanitaires ont une valeur rassurante pour Félipé venu avec sa femme Daniela et leurs deux enfants.

Une édition aboutie

"C'est l'édition la plus réussie et la plus aboutie" estime Jean-Pierre Gabelle à la fin du 10e festival, qui a lieu tous les deux ans. Cette fois, les mariniers ont été au cœur de la manifestation, c'était un souhait de la mairie : "Ils partagent cette fête avec les Orléanais."

"Les gens avaient envie de se retrouver, les mariniers aussi nous l'ont dit, c'est la première fois depuis un an et demie qu'ils participent à une grande manifestation" précise l'élu municipal. C'est donc détendus et en famille que les Orléanais et visiteurs venus d'ailleurs ont passé ces quelques jours, estime-t-il.

Quelques désagréments pour les spectateurs

Sur le nuage qui a pu indisposer certains spectateurs pendant le feu d'artifices samedi soir et même gâcher la vue d'autres, la raison est météorologique, peu de vent et beaucoup d'humidité ont retenu les fumées au niveau des quais explique Jean-Pierre Gabelle. Vendredi soir aussi il y a eu des déçus, puisque des festivaliers n'ont pas vu autant de bateaux défiler que prévu : "Là c'était une question de sécurité, le niveau de la Loire est particulièrement haut cette année et le _débit important_, pour éviter tout incident nous avons réduit la programmation."

En tout cas, du haut du Pont George V, fermé à la circulation ce dimanche 26 septembre pour y laisser les visiteurs manger à table, profiter de food-truck et d'un marché de producteurs, Louisa, 6 ans admire les bateaux faire leur ultime parade. Avec quand même une question à sa mère "pourquoi on ne monte pas dedans ?"