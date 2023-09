Festival de Loire : Revivez en photos et en vidéos le feu d'artifice de ce samedi 23 septembre à Orléans

Il était très difficile de circuler ce samedi soir sur les quais de Loire d'Orléans à l'occasion du grand feu d'artifice au bord de la Loire. Un spectacle musical et visuel pour les grands et les petits qui a beaucoup plu et qui a duré 20 minutes.

Ce festival de Loire se termine ce dimanche 24 septembre avec en point d'orgue la grande parade des bateaux à partir de 15h. L'occasion de vivre un dernier grand moment avec l'ensemble des mariniers.

