Festival des 3 Éléphants : où se garer et stationner dès ce mardi dans le centre-ville de Laval

Avec le lancement du Festival des 3 Éléphants à Laval, du 10 au 14 mai prochain, le stationnement et la circulation seront interdits dès ce mardi 20h00 jusqu'au 17 mai prochain rue du Douanier Rousseau et sur la place de Hercé, près de la cathédrale. Les interdictions se feront ensuite progressivement selon la mairie de Laval.

Circulation et stationnement interdits par pallier

"La circulation sera interdite sauf riverains munis d’un accès sécurisé du lundi 8 mai 2023 8h00 au mardi 16 mai 2023 20h00 rue du Douanier Rousseau, du jeudi 11 mai 2023 8 h 00 au mardi 16 mai 2023 20h00 rue du Docteur Ferron, jusqu’ à la rue Marmoreau", détaille la municipalité. "La circulation sera interdite du vendredi 12 mai 2023 10h00 au dimanche 14 mai 2023 20h00, rue Saint Mathurin, du vendredi 5 mai 2023 8h00 au mardi 16 mai 2023 18h00, la promenade Anne d'Alègre sera réservée aux organisateurs", peut-on lire dans le communiqué.

L’accès principal à la bibliothèque se fera par la rue du Docteur Ferron du lundi 8 mai 8h00 au lundi 15 mai 20h00. L'accès principal du jardin de la Perrine et du musée des sciences, allée Adrien Bruneau, sera fermé du mercredi 10 mai 8h00 au lundi 15 mai 18h00. Et puis, la circulation rue des Déportés se fera dans le sens descendant (autorisé bus et taxis) du samedi 13 mai 14h30 au dimanche 14 mai 20h00.

Le stationnement sera enfin interdit aux usagers et mis à disposition des organisateurs de ce mardi 20h00 au mercredi 17 mai 20h00 rue du Douanier Rousseau et place de Hercé. Stationnement interdit aussi du jeudi 4 mai 8h00 au mercredi 17 mai 19h00, à l'arrière salle polyvalente, côté rue de la Halle aux Toiles et rue de la Halle aux Toiles du numéro 6 au 24 bis et du samedi 6 mai 14h00 au mercredi 17 mai 19h00, rue du docteur Ferron.

Interdictions de stationner :

Du lundi 8 mai 2023, 8h00 au mardi 16 mai 2023, 20h00 , place Hardy de Lévaré, à proximité du passage Anne d'Alègre.

, place Hardy de Lévaré, à proximité du passage Anne d'Alègre. Ensemble du parking, place du Gast , 9 places seront réservées pour l’hôtel du Petit Perrier. L’accès aux places réservées se fera par la rue de Vaufleury. La circulation dans cette ruelle se fera dans les deux sens uniquement pour les clients de l’hôtel.

, 9 places seront réservées pour l’hôtel du Petit Perrier. L’accès aux places réservées se fera par la rue de Vaufleury. La circulation dans cette ruelle se fera dans les deux sens uniquement pour les clients de l’hôtel. Du mardi 9 mai 2023, 14h30, au jeudi 11 mai 2023, 23h30 , place de la Trémoille devant la Maison Briand et place de la Trémoille devant le Roquet du Palais.

, place de la Trémoille devant la Maison Briand et place de la Trémoille devant le Roquet du Palais. Du mercredi 10 mai 2023, 8h00 au mercredi 17 mai 2023 18h00 , parking des 4 Docteurs Bucquet, l’ensemble des places, côté Jardin de la Perrine.

, parking des 4 Docteurs Bucquet, l’ensemble des places, côté Jardin de la Perrine. Du jeudi 11 mai 2023 8h00 au dimanche 14 mai 2023 20h00 , rue Saint Mathurin, le long de la Bibliothèque, 9 places de parking (Réservation Pompiers).

, rue Saint Mathurin, le long de la Bibliothèque, 9 places de parking (Réservation Pompiers). Du jeudi 11 mai 2023 14h00 au lundi 15 mai 2023 20h00 , l’ensemble de la rue Marmoreau, accès pompier ainsi que l’accès poids lourds semi-remorque pour l’accès scène parking Hercé.

, l’ensemble de la rue Marmoreau, accès pompier ainsi que l’accès poids lourds semi-remorque pour l’accès scène parking Hercé. Du samedi 13 mai 2023 14h30 au dimanche 14 Mai 2023 23h30, place de la Trémoille devant la Maison Briand (8 places) et place de la Trémoille devant le Roquet du Palais.

