Bagnères-de-Luchon, France

Il y aura bien une nouvelle édition du festival des créations télévisuelles de Luchon, selon Serge Moati, le président du festival. Hier soir, lors d'une réunion exceptionnelle, les membres de l'association TV Comminges Pyrénées qui organise l'événement ainsi que les représentants de la région et le maire de Bagnères-de-Luchon, Louis Ferrer, se sont accordés sur le maintien de la 21e édition.

Aucun nom n'a été donné pour le remplacement de la présidente démissionnaire de l'association, Claude Coret. Un conseil administration exceptionnel doit se tenir dans les prochains jours pour trouver son successeur.

La ville de Luchon soulagée

C'est un soulagement en tout cas à Bagnères-de-Luchon où le festival attire depuis 20 ans des stars et des touristes dans la cité thermale au mois de février.

En début de semaine, la démission de Claude Coret de la présidence de l'association avait créé la surprise. Dans une lettre ouverte, elle annonçait jeter l'éponge. Elle évoquait "une incapacité physique à poursuivre le combat de la prochaine édition" et "un climat délétère de harcèlement moral et de mise en cause de [sa] personne".