Festival des Pluralies à Luxeuil-les-Bains : Louane et Marc Lavoine en tête d'affiche

C'est le grand rendez-vous luxovien de l'été : le festival des Pluralies se tiendra du 19 au 22 juillet 2023. Au programme : des représentations de cirque, des spectacles et surtout de la musique. La chanteuse Louane se produira en ouverture, le mercredi 19 juillet à 21h30 avec un concert "piano-voix". Elle sera suivie le lendemain par Marc Lavoine. Deux shows organisés dans le cloître de l'abbaye de Luxueil-les-Bains.

Au total, 11 représentations sont prévues sur quatre jours. Elles se tiendront entre l'abbaye et la maison du cardinal Jouffroy. Une programmation éclectique pour petits et grands qui séduit déjà depuis 22 éditions. Cette année, le festival des Pluralies espère tourner la page après trois années compliquées. L'année dernière, le concert de Jane Birkin avait été annulé à cause de l'état de santé de l'artiste et de la météo catastrophique.