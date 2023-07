Festival du "bien manger" à Toulouse : nutri-score, provenance... comment véritablement bien manger ?

"L'autre jour on regardait les céréales et on s'est rendu compte que c'est 70% de sucre", décrit Erwann. Père de famille, il fait attention à ce qu'il achète, mais ne bannit pas pour autant le sucre. Le pain d'épice qu'il tient dans ses bras est par exemple nutri-score D. Cet indicateur, A, B, C, D ou E peut-être utile pour les produits transformés, comme le pain d'épice, mais pour les produits bruts il n'a pas vraiment de sens pour Laurence Levert, nutritionniste à Toulouse. "Par exemple l'huile d'olive avait été classée en E, c'est un produit gras on le sait, mais très bon pour la santé."

Le festival du "bien manger" à Toulouse va pour sa première édition réunir une cinquantaine de producteurs locaux, sur la place du Capitole pendant trois jours, du vendredi 7 juillet au dimanche 9. La mairie veut y promouvoir les circuits courts, les produits locaux.

Trois conseils pour décrypter les étiquettes

Pour Laurence Levert, manger local c'est très bien mais ça ne fait pas tout. "On trouve de plus en plus de local dans les supermarchés, mais produit régional ne veut pas dire non plus 100% bon. Il faut regarder les étiquettes. D'abord il faut le moins d'ingrédients possible. Si vous achetez de la sauce tomate, le premier ingrédient doit être "tomate" et pas "sucre". Si vous avez un ingrédient que vous ne connaissez pas, vous reposez. C'est un produit trop transformé."

Le festival du "bien manger" débute ce vendredi 7 juillet à 11h. L'entrée est libre.