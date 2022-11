Festival du film de Sarlat : record de fréquentation pour cette 31e édition

Plus de 6.500 billets ont été vendus pour cette 31e édition.

Blandine Bollier et Arnaud Vialle les deux gérants du Rex ont le sourire. Le festival du film de Sarlat 2022 est une réussite. Le record de fréquentation a été battu. Après une édition 2020 annulée à cause de la crise sanitaire et une édition 2021 en demi-teinte (4.000 billets vendus), l'édition 2022 "montre que les spectateurs ont envie de revenir" explique Blandine Bollier.

Cette année, de nombreuses équipes sont venues défendre leurs films : Gad Elmaleh, Roschdy Zem, Maïwenn, Rachid Bouchareb, Cécile de France... des noms qui attirent les spectateurs parfois un peu réticents à revenir au cinéma après la période du covid.

Plus de 6.500 billets vendus

Pour cette 31e édition et les cinq jours de festival, plus de 6.500 billets ont été achetés par les spectateurs. Le record de fréquentation toutes éditions du festival du film est battu. Le précédent record datait de 2019. "J'ai vu des nouveaux visages, des gens qui venaient de Perpignan et qui ont passé deux jours ici" déclare Blandine Bollier, la directrice du Rex. Le festival réunit à la fois un public périgourdin, un public de fans venus de toute la France mais aussi des lycéens qui viennent avec leurs professeurs pour prendre un "bain de cinéma" pendant cinq jours.

Depuis la crise sanitaire, la fréquentation dans les cinémas est en berne partout en France. Au début du mois d'octobre, la fréquentation dans les cinémas en France a été à son plus bas niveau depuis mai 2021. Selon Blandine Bollier, les raisons sont multiples pour expliquer le fait que les spectateurs ne reviennent pas tous au cinéma "il y a bien sûr le manque de moyens à cause du contexte actuel, mais aussi la peur de la maladie, la perte de l'habitude".