Festival du livre gourmand de Périgueux : la cuisine des grands chefs et de Tiktok se partage en Dordogne

Le festival du livre gourmand débute ce vendredi 18 novembre. Pendant trois jours, 80 cuistos et chefs viennent parler de leurs recettes et dédicacer leurs livres. Il y a aussi des ateliers et des expositions jusqu'à dimanche. Cette année, le festival s'ouvre aux "influenceurs" de la cuisine.