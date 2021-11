Festival du livre gourmand : que faire de vendredi à dimanche à Périgueux

Débattre, échanger, regarder, cuisiner et goûter la gastronomie, tout est au programme du Festival du livre gourmand organisé du vendredi 19 au dimanche 21 novembre à Périgueux. Des ateliers, des conférences, des masterclass et des débats sont prévus avec les grands noms de la gastronomie. France Bleu Périgord vous propose une sélection gratuite parmi toutes les activités proposées. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'évènement.

Vendredi 19 novembre : bocaux et cake courgettes chocolat

Pour l'ouverture du festival, on est bien tenté par le rendez-vous donné à 16 heures par Aurélie Briday dans le hall du théâtre de l'Odyssée à Périgueux pour savoir préparer les bocaux "le fait maison, en toute saison, tours de mains et recettes". Aurélie Briday se présente sur son site internet comme "une auteure, styliste et photographe culinaire". Elle a notamment publié un livre de recettes officiel tiré de l'émission Koh Lanta.

A 17 heures, sur la grande scène du théâtre, on enchaîne avec une spécialiste de la cuisine pour les enfants, Evelyne Debourg qui propose une recette de cake de courgettes au chocolat. Cette cuisinière, cantinière à Ebreuil dans l'Allier a reçu en 2019 le prix François Rabelais, qui récompense "une personne pour son œuvre au service de la mise en valeur du patrimoine culturel alimentaire en France ou dans le monde". Evelyne Debourg milite en faveur d'une alimentation de qualité pour les écoliers.

A 19 heures, on revient au théâtre pour la soirée d'inauguration et pour la remise des prix. Le prix La Mazille qui récompense un ouvrage culinaire et le prix Dame Tartine, remis par le jury jeune.

Samedi 20 novembre : œuf mayo, cuisiner pour bébé, dictée et pâtisserie

Au menu de ce samedi bien rempli, France Bleu Périgord sera en direct depuis le hall du théâtre entre 10h et 12h30 avec Marie-Dominique Privé pour vous faire vivre ce festival.

On vous donne aussi rendez-vous à 10 heures, toujours au théâtre, salle Maurois, avec le co-président de l'Association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, Jean-Yves Chupin pour une rencontre autour de l'Œuf mayo, toute une histoire. L'ASOM a pour objectif de promouvoir "la tradition gastronomique de l'œuf mayonnaise, la préservation de son authenticité, la valorisation des ouvriers et amateurs y étant fidèles et sa transmission aux nouvelles générations".

Si vous êtes parents et que vos enfants ne sont pas (encore) passionnés par les œufs mayo, on vous propose à la même heure, à 10 heures, une masterclass, toujours au théâtre de Périgueux, salle Grassé, sur le thème "Comment cuisiner pour bébé et toute la famille". Cette masterclass de Miske Alhaouthou s'adresse aux parents et aux enfants, elle dure 45 minutes.

A 11h15, toujours au théâtre de Périgueux, salle André Maurois, on vous propose de rencontre Luana Belmondo, spécialisée dans la gastronomie italienne et Bernard Laurance (auteur du blog lacuisinedebernard.com) pour discuter et débattre sur le thème "Comment faire partager le goût de la bonne cuisine ?".

A 14h, sur la grande scène, vous pourrez rencontrer l'ancien chef de l'Elysée, Guillaume Gomez à l'occasion d'une rencontre-débat sur le thème de "la gastronomie française dans le monde : toujours au top ?". Sur la grande scène, il y aura aussi la cheffe pâtissière Nina Métayer, l'écrivain Matthias Enard qui a reçu le prix Goncourt en 2015 pour son roman La Boussole mais aussi Apollonia Poilâne, PDG du groupe Poilâne qui approvisionne le pain du Palais de l'Elysée mais aussi 2.000 restaurants à Paris et partout dans le monde.

14h30, dictée gourmande à la médiathèque Pierre Fanlac avec un texte issu des collections gastronomiques de la Bibliothèque nationale de France.

A 16h, une rencontre dans le hall du théâtre de Périgueux autour de la cuisine sur les réseaux sociaux : comment ça marche avec Luana Belmondo et Emmanuelle Jary (co-créatrice du site C'est meilleur quand c'est bon avec son mari Mathieu Pansard).

A 17h45, rencontre dans la salle Maurois du théâtre avec les quatre auteurs de "On va déguster l'Italie", Ilaria Brunetti et François Régis-Gaudry, critique gastronomique et journaliste sur France Inter, Alessandra Pierini et Stéphane Solier.

Dimanche 21 novembre : la méthode Etchebest, le pain, le chocolat et la cuisine anti-gâchis

On commence cette dernière journée de festival à 10 heures par une rencontre sur "comment faire du bon pain" dans le hall du théâtre avec la PDG d'Apollonia Poilâne, Apollonia Poilâne, Valérie Zanon auteur de "Levain, mon guide pas à pas pour l'apprivoiser" et Linda Louis, auteure et photographe culinaire.

A 11 heures, vous pouvez assister à l'enregistrement en direct de l'émission "On va déguster" diffusé par nos collègues de France Inter. Ca se passe sur la grande scène, dans le théâtre de l'Odyssée. Ouverture des portes à 10h15, fermeture à 10h50 avant le début de l'émission qui dure une heure, jusqu'à midi.

Presqu'à la même heure, à 11h15, une rencontre "pour une cuisine saine, anti-gâchis et délicieuse" avec Estérelle Payany (jounaliste culinaire, et autrice d'une vingtaine d'ouvrages dont la cuisine des beaux restes) et Julie Schwob (autrice d'ouvrages culinaires dont Yes we cook)

On vous laisse le temps de manger et ensuite rendez-vous à 14h sur la grande scène du théâtre pour "la méthode" de Philippe Etchebestavec une recette.

Puis rendez-vous à 15h30, toujours sur la grande scène, avec Frédéric Bau, pour "Tout simplement chocolat", il est pâtissier et Directeur de la Création de la Maison Valrhona. Il co-anime avec Cyril Lignac la Saison 2 des Rois du gâteau sur M6.