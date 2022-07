Festival Musilac : une application pour lutter contre le harcèlement sexuel

Musilac veut rassurer ses festivaliers ! Le festival accueille jusqu'à 25.000 personnes chaque soir. Après les cas de piqûres sauvages en boîte de nuit et à la fête de la musique notamment, les organisateurs du festival de musique, qui se tient du 60 au 10 juillet sur l'esplanade du lac à Aix-les-Bains, veulent rendre l'événement plus sûr. Pour la première fois, ils proposent aux festivaliers une application pour lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles.

Une préoccupation chez certains jeunes festivaliers. "On a beaucoup entendu parler des piqûres sauvages", raconte Elena, "le festival reste un regroupement de personnes, la nuit, avec des gens qui peuvent vouloir nous piquer." "Je ne vais pas me priver d'y aller, mais il y a un peu d'inquiétude quand même", admet Manon avant le festival. "Je resterai en permanence avec mes amis, jamais toute seule."

Trois niveaux d'alerte

Alors pour lutter contre toute forme de harcèlement, il est possible de télécharger sur le téléphone l'application "Safer". "Pendant le festival, si on a le moindre soucis, on peut le signaler sur l'application avec trois niveau : la gêne, le danger, ou le niveau intermédiaire, si on sent que la situation pourrait dégénérer", décrit Jeanne D'Inca, en charge de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles sur l'événement.

On a en permanence 25 bénévoles sensibilisés et formés au sujet sur le festival et le camping, prêts à discuter et à vous venir en aide.

Une nécessité pour la responsable : "Il y a eu une libération de la parole. L'étape d'après, ça semblait être l'écoute et la mise en place de quelque chose de concret. On avait déjà prévu "Safer" avant les premiers cas de piqûres en concert, mais ça s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. On a beaucoup de personnes pour qui c'est le premier festival, qui ont besoin d'être rassurés et c'est normal."

L'application Safer existe depuis quelques mois, elle a déjà été utilisée dans d'autres festivals en France, comme le Printemps de Bourges en avril ou le Hell-fest en juin.