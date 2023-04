Festival Ozélir dans le Loiret : une dictée géante le 17 mai pour encourager la lecture

Le conseil départemental du Loiret renouvelle son festival Ozélir, lancé l'an dernier, pour valoriser la lecture partout dans le département, notamment en milieu rural. La deuxième édition se déroulera du 5 au 23 mai prochain, dans plus de 50 communes du Loiret sur le thème "lire c'est bon pour la santé"..

L'an dernier c'est l'écrivain Jean-Christophe Ruffin qui parrainait l'événement, cette année deux écrivains viendront lancer l'événement le 9 mai prochain : Eliette Abecassis et Grégoire Delacourt, auteur de "la liste de mes envies" vendu à plus d'1,2 millions d'exemplaires. Tous deux participeront à une table ronde sur les bienfaits de la lecture, en présence également d'un neurologue de l'hôpital d'Orléans et d'universitaires.

Une "dictée géante" le 17 mai prochain

Ce jour-là, les collégiens du département sont invités à participer à une "dictée géante" retransmise depuis le collège Montesquieu à Orléans-La Source. Les établissements peuvent toujours s'inscrire sur le site internet d'Ozélir pour y participer. Une dictée géante animé par Rachid Santaki, véritable star de l'exercice. Journaliste, écrivain, il milite à travers ses "dictées géantes" organisées partout en France, pour réconcilier les jeunes avec cette discipline souvent décriée.

Celui qu'on appelle "monsieur dictée" sera de retour le 17 mai à l'hôtel du département du Loiret pour, cette fois, une "dictée géante" ouverte à tous. Elle sera retransmise dans certains services de l'hôpital d'Orléans, au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, dans certains EHPAD, et dans les communes qui souhaiteront proposer à leurs habitants d'y participer.

De nombreuses autres animations sont prévues dans le cadre d'Ozélir. Des lectures en pleine nature, par exemple à Estouy, Chatenoy, ou encore Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Un concours de BD est également ouvert. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival .