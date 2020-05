Festival Pause Guitare d'Albi : rendez-vous avec les mêmes artistes en 2021

Angèle, Iggy Pop, Francis Cabrel, Alain Souchon, Christophe Maé, Catherine Ringer, Philippe Katerine, Dionysos, Niska, Les Frangines, Maxime Le Forestier … Vous ne pourrez pas voir ces artistes cet été au Festival Pause Guitare d’Albi. Mais vous pourrez les voir en 2021, pour fêter la 25ème édition du festival du 06 au 11 juillet.

L’association Arpèges et Trémolos travaillent encore pour faire aussi revenir les Black Eyed Peas, Supertramp’s Roger Hodgson, Mika, Tones & I. En revanche, le festival ne pourra recevoir The Australian Pink Floyd Show et Jethro Tull et America

Solidarité du monde de la musique

Une reprogrammation des artistes qui a été possible car toute la profession a été solidaire explique le festival. Les artistes, les tourneurs, les boites de productions, les programmateurs ont ensemble joué le jeu pour que l’affiche de 2021 reprenne celle de 2020. Il y a quelques artistes qui ont même prolongé des tournées qu’ils avaient décidé d’arrêter. Et la plupart des festivals français devraient faire la même chose. C’est le cas notamment de l’Ecaussystème qui aurait dû avoir lieu fin juillet à Gignac dans le Lot.

La majorité des artistes sont reprogrammés les mêmes soirs en 2021, à deux exceptions près : Iggy Pop, qui devait jouer le vendredi 10 juillet 2020 se produira le dimanche 11 juillet 2021. Francis Cabrel, qui devait jouer le dimanche 12 juillet 2020 jouera le vendredi 9 juillet 2021. Au Grand Théâtre, seule la soirée avec Maxime Leforestier est reportée en 2021.

Les billets de 2020 valables en 2021

Tous les billets restent valables pour les artistes reportés de 2020 à 2021. Il n’y aura aucune démarche à effectuer, juste à conserver son billet. La billetterie 2021 ouvrira ce vendredi 29 mai à 10h00. Les festivaliers auront jusqu’au 15 septembre 2020 pour demander le remboursement, date à laquelle nous aurons annoncé la plupart des artistes présents en 2021 ! A partir de vendredi 29 mai, les procédures de report, de remboursement et de don seront en ligne sur le site web www.pauseguitare.net.