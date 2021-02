Festivals autorisés en plein air : "Une bonne nouvelle" pour Darc à Châteauroux

Enfin une note d'espoir pour le monde de la culture ! Les festivals en plein air pourront avoir lieu cet été mais avec une jauge de 5 000 personnes au maximum. Des spectateurs qui devront rester assis et à distance les uns des autres, a précisé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le festival Darc, qui se déroule chaque mois d'août sur la place Voltaire de Châteauroux, remplit toutes les conditions. "C'est une bonne nouvelle", se félicite son directeur, Eric Bellet. "La structure du chapiteau est un toit mais il y a des aérations de tous les côtés. Il y a des tribunes, il y a des chaises, donc on fera avec", ajoute-t-il.

La décision concernant l'organisation du festival sera prise en avril

Il ne veut pas encore officiellement prendre de décision concernant le maintien de l'édition 2021. "Avec le maire de Châteauroux, on a décidé que l'on attendrait le mois d'avril. On va s'y tenir mais on est un peu plus confiant", ne cache pas Eric Bellet. L'idée est de surveiller encore l'évolution de la situation sanitaire. Des réunions seront régulièrement organisées entre les principaux acteurs du secteur et les autorités afin d'adapter la jauge de 5 000 spectateurs en fonction de la situation sanitaire