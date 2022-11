Festivités de Noël à Tours : des patins à roulettes à la place des patins à glace

Cette année a vu la guerre en Ukraine, les catastrophes climatiques et l'inflation à tout-va, mais il y aura bien des festivités de Noël à Tours ! La ville a présenté son programme ce lundi. Avec peu de nouveautés. Il y aura toujours des marchés, répartis dans trois endroits (à la gare et boulevard Heurteloup, place de la Résistance et place Anatole France). Le marché place de la Cathédrale a été abandonné faute de clients. Quatre-vingts chalets au total, quatre-vingt-dix commerçants, des petits sapins disposés dans onze quartiers différents et un grand sapin qui arrivera place Jean Jaurès ce jeudi.

Une piste de patins à roulettes à la place de la patinoire

Mais il va quand même y avoir des petits changements. La plupart dictés par la hausse des coûts de l'énergie et l'impératif des économies à faire. Et le changement le plus visible sera place Anatole France. Plus de patinoire là-bas, plus de patinoire à glace classique en tout cas, mais une piste de patins à roulettes qui remplacera cet équipement très énergivore. Il avait coûté 15.000 euros en électricité il y a deux ans, 7.500 l'an dernier après réduction de sa surface. Il n'était donc plus possible de le maintenir cette fois-ci d'autant, rappelle l'adjoint au commerce Iman Manzari, que les températures sont désormais plus chaudes en hiver et que la facture aurait forcément grimpé avec la hausse des coûts de l'énergie.

Les illuminations, autre secteur d'économies

Autre secteur où ces économies vont se faire sentir, celui des illuminations. On reste sur plus de 800 motifs répartis dans la ville, or et blanc pour la plupart, plus de cinq kilomètres de guirlandes, mais les horaires, eux, vont changer. Plus d'illuminations le matin, ça n'avait que peu d'intérêt, et une mise en lumière qui débutera comme l'an dernier à 17h pour s'arrêter cette fois une heure plus tôt, à minuit. Une réduction des horaires qui permettra une baisse d'un tiers de la facture énergétique de ces illuminations. Et quand on y ajoute le budget pose et dépose de ces illuminations, budget difficilement compressible, on monte à 345.000 euros contre 385.000 euros l'an dernier, soit une baisse de 10%.

Par ailleurs le grand sapin arrivera place Jean Jaurès à Tours ce jeudi, en fin de matinée. Il sera coupé tôt le matin dans un jardin d'Athée-sur-Cher. Il devenait trop encombrant pour son propriétaire qui a donc décidé d'en faire don à la ville. Il arrivera par convoi exceptionnel, il mesure quand même 12 mètres de haut !

La ville de Tours sera officiellement mise en lumière le vendredi 25 novembre à 18h. Pour l'occasion, Inshaya, une chanteuse ukrainienne habitant Tours, interprètera une chanson composée par elle. Une toute nouvelle association d'Ukrainiens de Tours tiendra d'ailleurs un chalet les trois premiers jours pour y présenter la culture et les traditions du pays. A Tours, les différents marchés de Noël fermeront leurs portes le 30 décembre.