Festivités du 14 juillet : des mesures pour garantir la sécurité dans le Puy-de-Dôme

Les mesures préfectorales interdisent à toutes personnes non titulaires de l’agrément préfectoral ou du certificat de qualification, la détention et l'usage de pétards ou feux d’artifice sur l’espace public, la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable, la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables notamment l’essence, l’alcool à brûler, l’acétone et les ammonitrates.

Ces mesures entrent en vigueur à partir du mardi 13 juillet à partir de 12h00 et jusqu’au jeudi 15 juillet 2021 à 08h00, sur les communes suivantes :

Aubière, Aulnat, Blanzat, Cébazat, Celles-sur-Durolle, Châtaugay, Clermont-Ferrand, Cournon d’Auvergne, Gerzat, Issoire, Le Cendre, Lempdes, Lezoux, Peschadoires, Pont-du-Château, Riom, Romagnat, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Vertaizon.

Cette année encore, le 14 juillet se déroulera dans un contexte sanitaire particulier, c’est pourquoi le Préfet du Puy-de-Dôme en appelle à la vigilance de toutes et tous face au virus, et notamment lors des rassemblements des traditionnels feux d’artifice où le respect des gestes barrières reste primordial.

L'arrêté correspondant est en ligne sur le site internet des services de l'État dans le Puy-de-Dôme.