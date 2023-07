Festivités du 14 juillet : des renforts policiers sont annoncés dans le Nord

Le département du Nord se prépare aux festivités du 14 juillet. Il renforce la présence de policiers partout sur le terrain, indique la préfecture ce mercredi. Cette annonce fait suite à celle du ministre de l'Intérieur un peu plus tôt dans la journée. Gérald Darmanin a annoncé 130.000 gendarmes, policiers et pompiers mobilisés jusqu'à samedi matin.

Présence du RAID, utilisation des drones et véhicules blindés

Dans le Nord, les effectifs locaux seront appuyés par des renforts nationaux de la police et de la gendarmerie, notamment dans les communes impactées comme à Lille, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos mais aussi Halluin, fait savoir la préfecture.

Une Compagnie républicaine de sécurité (CRS) et 1 compagnie et demi d'escadron de Gendarmerie mobile seront engagés pour la nuit du 13 au 14 juillet. Ce qui représente un renfort de 160 policiers et gendarmes supplémentaires. "Le RAID sera également engagé dans les rues afin d’intervenir rapidement en cas de violences urbaines", poursuit la préfecture dans son communiqué.

Des drones seront également déployés afin de renforcer la prévention des actes de délinquance, ainsi qu'un hélicoptère de la Gendarmerie nationale, des véhicules blindés et deux engins lanceurs d’eau (ELE) de la Police nationale.

Pour la nuit du 14 au 15 juillet, le dispositif sera le même. Il y aura un demi escadron de Gendarmerie mobile supplémentaire, ce qui représentera au final 200 policiers et gendarmes supplémentaires.