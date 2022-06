Commémorations du D-Day : les commerçants de Sainte-Mère-Eglise se préparent aux retrouvailles avec le public

C'est déjà l'ébullition dans les rues de Sainte-Mère-Eglise. Les commémorations du D-Day, célébrant le 78e anniversaire du Débarquement allié du 6 juin 1944, ne commencent officiellement que ce vendredi, jusqu'à lundi, mais les commerçants et restaurateurs sont prêts à accueillir quelque 100.000 personnes.

Des commerçants impatients de fêter le D-Day

"On y est enfin !" Nicolas Bertot attendait ce moment avec impatience, lui qui a ouvert son restaurant, le Nyco's Happy Diner, en plein confinement. "Je suis heureux de pouvoir commencer enfin cette aventure. En 2020, c'était catastrophique, et en 2021, il n'y avait que des cérémonies avec les officiels, donc très peu de monde."

Menu spécial pour les festivités du D-Day, avec une carte simplifiée, au Nico's Happy Dinner à Sainte-Mère-Eglise. © Radio France - Chloé Martin

Un premier vrai D-Day également pour Thomas Scelles et son restaurant Les Ecuries. "On est un peu stressé, on ne sait pas à quoi s'attendre. On a simplifié la carte, mais au niveau quantités, on ne sait pas si on a prévu assez. Ce sera la surprise", sourit-il.

Frigos pleins, cartes simplifiées... les restaurateurs sont prêts

Même les habitués doivent reprendre leurs marques. "Ça faisait deux ans qu'on n'avait pas vu grand monde, donc il faut se remettre dans le bain", explique Yves Louvet, gérant de la crêperie Cauquigny depuis huit ans. Les fûts de bière sont déjà là, il ne reste plus que les toutes dernières livraisons. "250 tartares de bœuf, 50kg de frites et une vingtaine de kilos d'oignons frais. On va les stocker en partie dans nos camions-frigos."

On a prévu 100kg d'entrecôtes !

Chez son collègue Jean-François Renouf, de la crêperie "Chez Jeanne", les stocks sont également pleins. "On a prévu 100 kg d'entrecôtes ! Habituellement, on est sur 10 à 20 kg." Mieux vaut être organisé. Pour ça, tout est simplifié au maximum. "On a sacrifié la moitié de nos galettes pour que ce soit gérable en cuisine. Et cette année, on a des assiettes en bambou pour limiter la vaisselle."

Tous les commerces et restaurants affichent les festivités du 6 juin, comme ici, à la crêperie "Chez Jeanne". © Radio France - Chloé Martin

L'événement à ne pas manquer niveau chiffre d'affaires

Tous les restaurateurs et commerçants ont d'ailleurs musclé leur personnel pour ce week-end particulier. "C'est l'événement à ne pas manquer de l'année. Pour nous, ça représente deux à trois mois de chiffre d'affaires." Autant que Noël ou Pâques pour Teddy Letords, boucher-traiteur.

Avec une tonne de saucisses à produire - cinq fois plus qu'habituellement - cette période est aussi très intense. "C'est très physique avec 20 heures de travail à la suite et très peu de sommeil. Mais ça vaut le coup quand on regarde financièrement ce que ça rapporte."

C'est le Lourdes des gens qui commémorent la Libération

Même constat pour Frédéric Georgin, patron de trois boutiques de surplus et d'objets militaires. "Il y a beaucoup de passionnés et de groupes de reconstitution. Ils veulent tous ramener un petit souvenir de la Normandie. C'est un peu le Lourdes des gens qui commémorent la Libération. C'est vrai que pour nous, c'est une période très bénéfique", indique-t-il.

Le retour des passionnés et touristes étrangers

"Il y a vraiment l'effet 'j'y étais et je veux ramener un souvenir', c'est indéniable", confirme Magali Mallet, la directrice de l'Airborne Museum. Sur ces quelques jours, le musée double sa fréquentation quotidienne, même si cela reste inférieur au mois d'août. "On voit beaucoup de militaires américains déjà", précise sa directrice.

Plusieurs centaines de militaires américains sont en effet arrivés en début de semaine. Sans compter les touristes et passionnés, présents depuis le week-end prolongé de l'Ascension. "On a beaucoup d'étrangers, Américains, Canadiens, Anglais, Allemands, qu'on n'avait pas l'année dernière. Là, ça fait déjà une bonne semaine qu'on est entré dans le vif du sujet et ça commence bien !", se réjouit Marylène Lacotte, gérante du bar La Libération.

Un village entier en fête

Le village s'est déjà paré des couleurs des festivités. Guirlandes et drapeaux accrochés un peu partout et vitrines peintes des commerçants. "Il faut se mettre dans l'esprit de fête !", lance Sandrine Lefèvre qui installe les dernières décorations dans sa boutique de vêtements.

La boutique de Sandrine est prête à accueillir les visiteurs pour ce week-end de festivités du D-Day. © Radio France - Chloé Martin

"On est prêt et on est à fond ! On sera même déguisé en costumes d'époque", sourit Cindy de la boulangerie de la paix. "On espère simplement que la météo et le soleil seront avec nous !"