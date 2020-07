La ville de Besançon confirme l'annulation du défilé, du pique-nique géant et du feu d'artifice prévus pour le 14 juillet, en raison du contexte sanitaire. Dans l'énorme majorité des communes de Franche-Comté, il faudra se passer cette année des festivités de la Fête Nationale.

Festivités et feux d'artifice du 14 juillet en Franche-Comté: des annulations presque partout

A Besançon, la ville annonce l'annulation des festivités du 14 juillet en raison du contexte sanitaire. Le pique-nique géant et le feu d'artifice n'auront pas lieu. Le traditionnel défilé militaire sera remplacé par une cérémonie à 10 h 30 mardi 14 juillet au Mémorial des Glacis. La ville de Besançon souhaite faire de ce moment une occasion supplémentaire "de manifester l’hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19", selon le communiqué de la municipalité. Besançon est l'exemple de ce qui se passe dans la quasi-totalité des communes de la région, où le 14 juillet ne sera célébré que de façon symbolique en cette année de coronavirus.

Un feu d'artifice à Pontarlier et à Morteau

Huit communes seulement ont sollicité et obtenu le feu vert de la préfecture pour organiser un feu d'artifice dans le Doubs. La principale : Pontarlier, où les fusées illumineront le ciel le 13 juillet au soir. La ville a eu l'autorisation de la préfecture, car comme tous les ans, le feu sera tiré depuis une hauteur, à la chapelle de l'Espérance, ce qui permet de le voir d'un peu partout en ville et dans les alentours, le public est donc en général très disséminé.

"On a une bonne vingtaine de lieux où traditionnellement les gens se mettent pour voir le feu d'artifice", explique le maire de Pontarlier Patrick Genre, " on sera très très loin du seuil de 5000 personnes à un même endroit". Le feu d'artifice pontissalien démarrera à 22h30, il durera 20 minutes, et le thème choisi cette année est tout simplement "merci".

Il y aura également un feu d'artifice à Morteau. D'autres communes de taille plus réduite préfèrent rester discrètes. Ainsi un maire d'un bourg du plateau dont nous tairons le nom nous confirme que le feu d'artifice aura bien lieu, mais que, "contraint de faire respecter les mesures sanitaires, il souhaite ne faire aucune publicité, par crainte d'attirer trop de spectateurs venus de l'extérieur".

En revanche d'autres villages ont été dans l'obligation d'annuler leur feu d'artifice. A l'exemple de Champagnole, dans le Jura. "Le feu d'artifice tiré depuis l'Oppidum, au centre-ville, attire chaque année plusieurs milliers de personnes" explique un responsable de la municipalité, "il était impossible de le maintenir dans le respect des gestes-barrière".

Les principales annulations pour les feux d'artifice: Besançon, Belfort, Vesoul, Lure, Gray, Port sur Saône, Valdahon, Ornans, Villers-le-Lac, Lons-le-Saunier, Dole, Poligny. Annulation également à Luxeuil-les-Bains, mais le marché de nuit hebdomadaire du mardi, de 18h à 22h30, sera teinté cette année de tricolore, avec une animation musicale.