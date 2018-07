Nancy, France

"Fetch : la fin d'une aventure incroyable" c'est le titre d'un article sur la plateforme internet de blogs medium.com ce lundi 23 juillet. L'un des co-fondateur Jean-charles Kurdali annonce "avec beaucoup de peine être contraint de cesser son activité " à compter de ce lundi. L'information est encore lisible sur le site internet de l'entreprise. Les dernières livraisons ont eu lieu ce dimanche 22 juillet.

C’est en 2015 que Jean Charles Kurdali et son associé Lou Chardin, deux Nancéiens, ont lancé Fetch, une entreprise de livraison de repas à domicile, repas de restaurants. Depuis, Fetch s’était bien développé et livrait dans sept villes de France Nancy, Metz, Reims, Dijon, Caen, Le Havre et Clermont-Ferrand.

Fetch employait 25 personnes, et travaillait avec près de 300 livreurs indépendants, tous à vélo.

Dans sa lettre Jean-Charles Kurdali, le PDG, explique les raisons de cette fermeture, en y détaillant les derniers mois. Il y fait une version courte et une version longue. Parmi les difficultés rencontrées par Fetch, le responsable, évoque un mauvais choix de prestataire technique en 2017 qui "a engendré d'énormes pertes financières et un retard handicapant, avec un impact direct sur la croissance, une levée de fonds compliquée voire impossible à concrétiser entre février et juin 2018, un rachat envisagé par une entreprise de livraison qui n'a pas abouti, un plan de restructuration mis en place en juillet 2018 , mais pour lequel le principal actionnaire a refusé d'investir".

La direction revendique sur son site des dizaines de milliers de clients