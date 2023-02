Fête de l'ours à Arles-sur-Tech : 2000 personnes pour la première depuis le classement à l'Unesco

Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) fait le plein ce week-end pour la première Fête de l'ours depuis le classement de l'événement au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. "Depuis vendredi on a reçu au minimum 2000 personnes" assure le maire de la commune David Planas, et les forces de l'ordre de compter "1300 personnes rien que ce dimanche" . Un afflux qui a ravi les commerçants et les habitués de la Fête, heureux de partager leur tradition avec les curieux attirés par la récente reconnaissance.

ⓘ Publicité

1300 personnes présentes ce dimanche

Le chiffre a surpris plus d'un Arlésien, ce dimanche 1300 personnes sont venues assisté à la dernière journée des Fêtes de l'ours dans la commune du Haut Vallespir. "C'est super de voir tant de monde ce dimanche. On aura un peu plus de mal pour passer dans les rues mais c'est très bien que des gens d'ailleurs viennent, ça nous motive à perpétuer la tradition." s'exclame Maurin jeune arlésien dans l'équipe des chasseurs.

David, Guilhem et Maurin jeunes arlésiens juste avant l'arrivée de l'ours. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Des touristes anglaises attirées par le classement de l'Unesco

Anna Richard, rédactrice anglaise pour un site touristique est venue assister à la Fête de l'ours après son classement à l'Unesco "Ca fait trois jours qu'on fait la fête, je ne m'attendais pas à voir tant de monde et d'activités organisées."

Très bon bilan pour les commerçants

"Comparé aux autres années, il y a trois fois plus de monde, je pense que c'est dû au classement à l'Unesco. Pour nous c'est en continu depuis vendredi soir, on a triplé notre chiffre d'affaires." Pour Jean-François Puig gérant du bar Le Central à Arles-sur-Tech cette édition 2023 est une réussite . "Il faut que ça perdure et que ça profite aussi à nos collègues à Prat-de-Mollo."