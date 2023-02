Fête de l'Ours : le record de fréquentation battu cette année après l'inscription à l'Unesco

2023, année faste pour les Fêtes de l'Ours ! Les trois fêtes d'Arles-sur-Tech (5 février), Prats-de-Mollo (19 février) et Saint-Laurent-de-Cerdans (26 février) ont fait le plein. Le Haut-Vallespir peut dire merci à la météo, et à l'Unesco. L'inscription de cette tradition des Pyrénées-Orientales sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco fin 2022 a clairement attiré du monde.

ⓘ Publicité

Entre 1.500 et 2.000 personnes ont profité de la fête à Arles-sur-Tech (500 de plus que d'habitude). "Il y avait des gens de la plaine, d'autres départements, et de Catalogne Sud", raconte le maire David Planas. Entre 5.000 et 6.000 personnes étaient à Prats-de-Mollo (1.500 de plus que les années précédentes). Le Fafan's Bar, par exemple, débordait de monde. "Certains clients avaient même du mal à traverser le bar pour aller aux toilettes !", ajoute le gérant François Groust.

Bientôt une exposition sur la Fête de l'Ours

"C'était exceptionnel, tout allait bien", sourit le maire de Prats, Claude Ferrer. Mais le président de la Communauté de communes du Haut-Vallespir rappelle le projet initial des trois communes : créer une association pour installer une exposition sur l'histoire de la Fête de l'Ours dans chacun des trois villages. "Je ne pense pas que nous puissions accueillir davantage de monde, explique Claude Ferrer. Le but de l'Unesco n'est pas seulement d'attirer plus de visiteurs, mais aussi de faire connaitre notre territoire tout au long de l'année."

L'exposition devrait être visible dès l'année prochaine.