Fête de la Fourme de Montbrison : "C'est l'occasion de mettre en avant notre patrimoine"

Christophe Bazile, maire de Montbrison et président de Loire Forez Agglo, était l'invité exceptionnel de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi 1er octobre, à l'occasion du lancement de la 59ème édition de la fête de la Fourme et des Côtes du Forez.

Il était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi. Christophe Bazile, maire de Montbrison et président de Loire Forez Agglo qui regroupe 87 communes, a passé une heure et demie dans notre studio.

Ce week-end, Montbrison accueille la 59ème édition de la fête de la Fourme et des Côtes du Forez, avec un peu moins de participants que les années précédentes : entre 20 et 25 000 visiteurs attendus sur deux jours, contre 40 000 en temps normal. "Le corso a dû être annulé", explique le maire, qui précise aussi que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'événement. "Mais 25 000 personnes dans une ville de 16 000 habitants, ça fait quand même du monde."

La Fourme, une partie du patrimoine de Montbrison

Cette fête de la Fourme est très importante pour le territoire. "Ça représente une dynamique économique puisqu'il y a énormément de ventes de Fourme ce week-end-là. Mais au-delà de sa notoriété, ça permet aussi de mettre en avant le savoir-faire, le travail de la terre de nos agriculteurs, le travail de la vigne de nos vignerons. Et puis, c'est traditionnel. C'est mettre en avant une partie de notre patrimoine."

En 2021, déjà 668 tonnes de Fourme de Montbrison ont été produites, soit 20 tonnes de plus que l'an dernier. "C'est une fierté pour la ville mais aussi pour tout le Forez", confie Christophe Bazile, rappelant au passage que le Fourme fait partie du patrimoine immatériel de l'Unesco. Une chose l'inquiète néanmoins, le nutri-score présent sur de plus en plus de produits et qui pourrait un jour concerner la Fourme. "Il ne faudrait pas que tout le monde soit mis dans le même panier", explique le maire. "La Fourme ou d'autres fromages d'appellation d'origine contrôlée ont des cahiers des charges très précis, et la matière première est de qualité. Mais globalement les fromages, avec un taux parfois élevé de matière grasse et de sel, peuvent être notés de manière un peu sévère."

Certaines communes de la plaine du Forez exemptées d'obligation de pneus neige

Christophe Bazile a aussi réagi à l'obligation d'avoir d'équipements spéciaux en période hivernale. Dès le 1er novembre, les pneus neige deviendront obligatoires dans un certain nombre de département français. Dans la Loire, toutes les communes ne sont pas concernées, même si au final, ces équipements seront nécessaires pour circuler d'une commune à une autre. "Grosso modo, il n'y a pas d'obligation pour les communes de plaine. Mais quand vous êtes dans la plaine et que vous allez à la montagne, il faudra les équipements. Même chose dès qu'on va sortir de la plaine du Forez, y compris pour venir à Saint-Étienne." Selon l'élu, "avec les moyens dont on dispose aujourd'hui pour prévoir la météo, on aurait peut-être pu adapter cette mesure à une réalité de terrain et pas la systématiser à des périodes de l'année. Puisque très franchement, je ne suis pas sûr que toutes les années, on ait besoin d'avoir des pneus neige."

Toutes les interventions de Christophe Bazile sont à retrouver dans la matinale filmée de France Bleu Saint-Étienne Loire.