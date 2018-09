Loire, France

Michel Troisgros, installé dans la Loire, à Ouches, nous confie ce qu'il voit dans la fête de la gastronomie qui dure du 21 au 23 septembre 2018. Le chef étoilé explique : "J'y associe les fermiers, les producteurs, tous ceux qui sont autour de nous et qui nous permettent de faire notre métier, pour ceux qui ont envie de se régaler !"

Ce n'est pas tout. Le grand couturier de la cuisine n'oublie pas de saluer le travail des petites et moyennes entreprises : "_Les PME ont une très bonne volonté de produire pour le plus grand nombre, en séries un peu plus importantes_." Michel Troisgros ajoute :"Nous, on fignole, on fait de la haute-couture au quotidien. On travaille pour 50 personnes dans notre restaurant alors que les PME ont des nombres plus importants, des contraintes plus importantes. " Michel Troisgros veut rendre hommage au savoir-faire de certaines entreprises de la Loire comme Nigay qui fait du caramel à Feurs ou encore Valentin Traiteur à Roanne.

"C'est le respect de A à Z"

La fête de la gastronomie, selon Michel Troisgros, implique également : "Le respect de A à Z, de la semence, des sols, des gens qui produisent, des gens qui fabriquent, qui cuisinent et à la fin des personnes qui mettent en valeur tout ça. Elle regroupe tout." Le chef raconte qu'à Ouches, il a l'habitude de travailler avec des producteurs locaux qui se sont mis à la culture bio voire biodynamique.

Michel Troisgros estime que cet élan est sans doute encore plus perceptible chez son fils, César : "Sa génération hérite des excès d'une société qui ne s'est pas posé certaines questions ou qui n'avait pas les informations pour s'interroger." Les enjeux de transparence sont essentiels pour lui aujourd'hui. Récemment, une enquête a pointé du doigt la présence de nitrite de sodium dans un foie gras Troisgros vendu par Casino.

L'additif controversé, E250, était présent dans du foie gras préparé dans une maison du Sud-Ouest avec laquelle travaillait Michel Troisgros dans le cadre d'un partenariat avec Casino qui datait des années 90. Depuis le mois d'avril 2018, cette collaboration est terminée, et il en est de même pour ce foie gras. Par ailleurs, Michel Troisgros précise qu'il n'y a plus de nitrite de sodium à Ouches, où il est basé, puisqu'il a demandé à tous les charcutiers avec lesquels il travaille de ne plus en utiliser.