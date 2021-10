Fête de la gastronomie annulée à Annecy : "impossible d'assurer la sécurité à cause de la manif anti-pass"

Pas de course des garçons de café, ni de marché des producteurs cette année à Annecy. La fête de la gastronomie, qui devait se tenir le vendredi 15 et le samedi 16 octobre sur la place François-de-Menthon, est annulée.

Pour les organisateurs, il est trop compliqué d'organiser la sécurité, notamment à cause des anti-pass sanitaire qui se mobilisent dans le centre-ville le samedi.

Gérard Rey, du groupement national des indépendants hôtellerie et restauration, jette l'éponge face aux mesures de sécurité à mettre en place. "La préfecture préconisait de mettre des barrières de deux mètres de haut. On n'a pas le budget ni les moyens pour mettre en place un tel système", explique l'organisateur, dépité. "J'ai rendu mon tablier. Cela fait des mois qu'on discute les uns avec les autres, c'est une déception énorme."

Comme chaque samedi, les manifestants anti-pass sanitaire se regroupent, certains étant hostiles aux restaurateurs qui sont obligés de demander le pass.

"Je suis révolté car les manifestants nous en veulent, ils auraient souhaité que les bars et restaurants refusent le pass sanitaire et ferment. Nous aussi on a besoin de travailler, de nourrir nos familles. Je le vois comme une atteinte à la liberté." - Gérard Rey, organisateur de la fête de la gastronomie.