Fête de la Madeleine 2022 : à la retraite, un couple de Camarguais tient un stand devant les arènes

A la mi-journée, c'est l'heure de la sieste. Devant les arènes du Plumaçon ce jeudi 21 juillet 2022 pendant les Fêtes de la Madeleine, Claude et Michèle sont assis sur leur siège de camping, à l'ombre. Claude et Michel ont 78 et 75 ans. "On est à la retraite, on était coiffeur avant. Mais nos retraites sont tellement petites et ridicules, qu'on vit notre passion et ça nous permet d'avoir un niveau de vie sociale à peu près normal", explique Claude. Un stand de bijou, de foulards, de chapeaux, ancrés dans les traditions taurines entièrement fait maison. "Je travaille une dizaine d'heures par jour quand je suis à l'atelier", sourit Michèle.

C'est un plaisir de venir ici même si c'est à 500 kilomètres de chez nous

Un couple de Camarguais qui ne compte plus ses heures, passées à travailler, passées en ferias. "On est des afficionados !" Si bien qu'ils promènent leur stand dans plusieurs ferias du sud, de Mont-de-Marsan à Arles. "Au mois d'août on part faire les fêtes de Béziers", explique Claude. Mais ces fêtes de la Madeleine où ils tiennent leur stand pour la sixième année, ont une saveur particulière.

Le stand de Claude et Michèle face aux arènes du Plumaçon de Mont-de-Marsan. © Radio France - Tristan Barraux

"Ce sont des fêtes familiales, qui se passent toujours bien. On est toujours très bien accueillis. C'est un plaisir de venir ici même si c'est à 500 kilomètres de chez nous." Mont-de-Marsan qui semblait les attendre de pied ferme "On n'est pas venus pendant deux ans à cause du Covid. Les clients nous attendaient et nous demandaient si on allait revenir", se réjouit Michèle.

D'ailleurs cette année Victor, 14 ans, leur petit fils est venu leur donner un coup de main. "C'est l'une des premières fois que je fais une feria. J'encaisse les gens, j'aide mes grand-parents ! J'irai peut-être à une corrida pour la première fois." La transmission de la passion.