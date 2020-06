Fête de la musique "au balcon", cinéma en plein-air... il y aura un été culturel à Metz malgré l'épidémie

Beaucoup de festivals et d'animations n'auront pas lieu cette année à Metz pour cause de crise sanitaire. Metz plage annulé, Constellation reporté à la rentrée... mais la ville va organiser des animations plus petites, adaptées aux règles sanitaires, et maintient la fête de la Mirabelle.

Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à Metz cet été ? Beaucoup de festivals et d'animations n'auront pas lieu pour cause de crise sanitaire. Metz-plage est annulé, le feu d'artifice du 14 juillet au plan d'eau et le festival Constellation sont repoussés à la rentrée, du 3 au 13 septembre avec une partie de Constellation qui se fera aussi en décembre avec le marché de Noël.

La fête de la musique et la fête de la Mirabelle maintenus mais adaptés

Mais la fête de la Mirabelle est maintenue fin août, et la mairie travaille à proposer des animations plus petites, et plus nombreuses tout au long de l'été en remplacement des gros festivals. A commencer par la fête de la musique qui marque le début de l'été. La mairie l'a transformée pour coller aux règles sanitaires.

je le dis tout de suite, ce n'est pas la fête de la musique que nous connaissons habituellement

"Nous invitons le 21 juin tous les Messins à mettre de la musique au balcon, dans les cours d'immeuble, et puis nous proposons pour les rues de la ville 4 à 5 chars musicaux qui vont parcourir les rues de la ville pour des mini-concerts de manière dynamique, on va ainsi éviter les regroupement de masse", explique l'adjoint à la culture de la mairie de Metz, Hacène Lekadir.

Un appel à projet pour les artistes locaux

A la place des gros festivals de l'été, la ville veut multiplier les petits rendez-vous un peu partout dans Metz, du cinéma en plein-air tous les jeudi, contes et spectacles le vendredi, concerts le samedi. Chaque fois, sur des formats assez courts, moins d'une heure, et avec au maximum une centaine de spectateurs.

La mairie met 240 000 euros sur la table avec un appel à projet pour faire jouer les artistes locaux qui ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Mais elle prévient : tout dépendra des consignes du gouvernement pour la prochaine phase du déconfinement, le 22 juin. Si l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes n'est pas levée, il faudra revoir tout le programme.

Les frigos ardents, des concerts gratuits, et les musées qui rouvrent

Les frigos ardents vont rouvrir à la fin du mois, tout comme le jardin d'été place de la comédie, et les terrasses flottantes... sous forme de guinguette en terrasse au bord de l'eau et non sur l'eau cette année.

Et les équipements culturels vont rouvrir progressivement dans les prochaines semaines. Les bibliothèques mardi 9 juin, le centre Pompidou-Metz vendredi 12 juin. Les salles de l'Arsenal et de la BAM proposeront huit concerts gratuits à partir du 9 juillet.