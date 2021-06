Fête de la musique : aucun concert autorisé dans les bars et les restaurants en Mayenne

Il n'y aura pas de concert, ni sur la voie publique, ni dans les bars et les restaurants, lundi 21 juin en Mayenne à l'occasion de la Fête de la musique. Le protocole sanitaire a été précisé par la préfecture de la Mayenne auprès de France Bleu. Aucune dérogation ne sera possible, que ce soit à l'intérieur ou en terrasse, debout ou assis.

Les concerts improvisés dans la rue ne sont pas non plus autorisés et les regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont également interdits.

Le protocole sanitaire en Mayenne pour le soir de la Fête de la musique - Capture d'écran

Des concerts seulement en salle ou dans des établissements de plein air

Seuls les ERP (établissements recevant du public) pourront donc organiser des concerts pour la Fête de la musique. Mais là aussi, un protocole s'appliquera : jauge de 65% dans la limite de 5.000 personnes et pass sanitaire obligatoire au-delà de 1.000 personnes.