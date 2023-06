Fête de la musique : avec les orages, plusieurs communes de Dordogne adaptent leurs animations

Le temps sera encore orageux ce mercredi soir en Dordogne. Météo France a placé le département en vigilance jaune, et même en vigilance orange à partir de 21h . On attend de la pluie, des rafales de vent, et parfois même de la grêle.

Plusieurs mairies de Dordogne adaptent leurs animations en plein air. Certaines sont reportées en intérieur, d'autres sont maintenues.

Brantôme : la fête de la musique est reportée à vendredi soir.

Montpon-Ménéstérol : la Ville a décidé de déplacer les animations au foyer de Montpon. Les concerts débutent à 20h30.

Sarlat : la mairie maintient les festivités, avec notamment la grande scène place de la Liberté.

Terrasson : La mairie maintient les festivités avec des concerts sur les quais et dans les cafés.

Mussidan : la Ville a décidé de déplacer la fête salle Gerbeaud. La salle peut accueillir 700 personnes.