Fête de la musique : concerts jusqu'à minuit dans le Puy-de-Dôme, masques à Clermont-Ferrand

La préfecture du Puy-de-Dôme a détaillé ce vendredi les détails de l'organisation de la fête de la musique qui aura lieu ce lundi 21 juin 2021. Les concerts déclarés dans les bars et restaurants seront autorisés jusqu'à minuit et le masque sera obligatoire dans le centre de Clermont-Ferrand.

La 39e édition de la fête de la musique aura une saveur particulière sur l'ensemble du territoire. Malgré des airs de déconfinements avec la fin du couvre-feu sur toute la France, les concerts sauvages seront interdits comme la précisé la ministre de la culture Roseline Bachelot ce jeudi 17 juin.

Bonne nouvelle pour les amateurs de musiques, les concerts seront autorisés dans les bars et restaurants à l'intérieur. Un protocole assoupli, le gouvernement ne prévoyait à l'origine que des concerts en terrasse. Il faudra néanmoins être assis et les regroupements de plus de 10 personnes seront interdits sur la voie publique.

Des concerts jusqu'à minuit

Le Préfet du Puy-de-Dôme a pris des dispositions spécifiques pour le département. Les concerts organisés dans les bars, cafés et restaurants ne seront autorisés que jusqu'à minuit sur l'ensemble du département. Les établissements concernés pourront recevoir du public jusqu'à 1h00 du matin.

Les concerts déclarés auprès de la préfecture seront autorisés. Comme sur l'ensemble du territoire, il faudra être assis et le pass sanitaire sera exigé pour tout établissement recevant plus de 1000 personnes.

Sur les communes de Clermont-Ferrand et de Riom, la vente de boisson alcoolique de 3e et 5e catégorie à emporter sera interdite tout comme la consommation d'alcool en réunion sur la voix publique, entre lundi 21 juin 17h00 et mardi 22 juin 6h00.

Le Préfet a également interdit sur ces deux communes "la vente, la détention et l'usage de feux d'artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1". Il ne sera pas non plus autorisé de vendre, détenir ou transporter du carburant dans un récipient portable, sauf si l'usage privé est dûment justifié.

Une fête masquée à Clermont-Ferrand

Le masque sera exceptionnellement obligatoire dans le centre-ville historique de Clermont-ferrand et le Vieux Montferrand de lundi 17h00 à mardi 6h00.

La préfecture a par ailleurs indiqué que les forces de l'ordre seront mobilisés "en lien étroit avec les municipalités et leurs polices municipales" pour veiller au respect de toutes ces règles.