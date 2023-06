Fête de la musique dans la Loire : plusieurs dizaines de concerts dans tout le département

Plus d'une trentaine de concerts sont prévus ce mercredi soir à Saint-Étienne : la scène émergente à Jean-Jaurès, la pop et la chanson place de l'Hôtel de ville, le jazz à Dorian, le jeune public square Jean Cocteau, les amateurs à Chavanelle, et la scène guinguette au Puits Couriot. La fête doit se poursuivre également samedi soir.

A Saint-Chamond, des concerts sont prévus des 16h30 dans les différents quartiers de la commune, avant Emile et Images à 21h au théâtre de verdure à Novacieries.

Pour la première fois cette année, la Talaudière propose un tremplin musical dans le parc en face de la mairie. A Montbrison beaucoup de concerts dans les bars du centre-ville, mais également place de l'Hôtel de ville, place Saint-André ou au kiosque du jardin d'Allard. Kevin Chomat sera à Veauche sur l'esplanade du collège. Les groupes du conservatoire de la commune seront au jardin des Plantes de Rive-de-Gier .

A Roanne , après Marc Lavoine samedi dernier, place aux groupes et associations locales ce mercredi. Et puis à Firminy , la musique sera fêtée samedi : un concert place du Breuil pour les fans du hit-machine avec Charly et Lulu, Allan Theo, Eve Angeli, Larusso, Franky Vincent et Yannick.