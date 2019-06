Fête de la musique et fin du baccalauréat à Bordeaux : la sécurité est au maximum

Hasard du calendrier, vendredi 21 juin la fête de la musique a lieu en même temps que la Fête du Fleuve et la fin des épreuves de BAC pour une partie des lycéens. Résultat, les dispositifs de sécurité et de prévention des risques déployés par la mairie et la préfecture seront au maximum.

Vendredi 21 juin, Bordeaux fête la musique, le Fleuve et certains lycéens, la fin de leur BAC. Une superposition d'événements qui pourrait entraîner plus de débordements que les années précédentes.

Un dispositif de sécurité "maximal"

Accompagné des habituels appels à la responsabilisation de chacun (la Festiv'attitude), la mairie met en place un dispositif de sécurité. Un périmètre de sécurisation du centre-ville, calqué sur celui de la journée sans voiture. Il va de la place des Quinconces au cours Victor Hugo, des quais de la Garonne aux Cours d’Albret et Pasteur et les animations y sont autorisées de 20h à 3h du matin. Là, il sera interdit de circuler en voiture ou de transporter des bouteilles d'alcool et des fouilles des sacs seront organisées à l'entrée de certains sites, entre autres. Comme chaque année. Mais pour cette édition 2019, "le dispositif de sécurité sera au maximum de ce qu'on peut faire", selon Jean-Louis David, adjoint au maire à Bordeaux, chargé de la vie urbaine et de la proximité.

Une centaine de policiers municipaux, augmentés des effectifs nationaux et 60 agents de sécurité privés embauchés sur l'ensemble du weekend.

Prévenir les comportements à risques, l'autre enjeu de la soirée

Comme chaque année, un dispositif de secours sera mis en place également, pour intervenir en cas de besoin. Carte à retrouver sur le site de la ville de Bordeaux.

Les repères pour la Fête de la musique à Bordeaux : scènes de concert, périmètre de sécurité et postes de secours. - Mairie Bordeaux

Sept postes de secours hors et en centre-ville sont également installés à des endroits clés : Place de la Victoire, de la Comédie, du Palais, Pey-Berland, au Musée des Arts Décoratifs et du Design, place Saint Michel et Square Dom Bedos.

L'autre enjeu de la soirée, prévenir les comportements à risques, notamment auprès des jeunes. Des équipes de sensibilisation "TAF" ("Tendances Alternatives Festives") circuleront d'ailleurs en centre-ville pour les alerter (contact : 06 46 20 23 84). Elles relèvent de l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie.