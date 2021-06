Fête de la musique : le préfet des Pyrénées-Atlantiques interdit les concerts dans les bars et restaurants

Malgré l'allègement des mesures sanitaires avec la levée de l'obligation du port du masque en extérieur et du couvre feu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques maintient l'interdiction de concerts dans l'enceinte des bars et des restaurants du département.

Une fête de la musique sans musique. En tout cas, pas en live. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques va publier un arrêté pour confirmer l'interdiction des concerts dans les bars et restaurants pour notre département. "Au regard de notre situation, notre cote d'alerte (de 56,2 pour 100 000 habitants), le préfet des Pyrénées-Atlantiques maintient ce qui était prévu dans le protocole initial à savoir "l'interdiction de concerts dans les bars et restaurants" a expliqué ce jeudi matin le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées Atlantiques, Théophile de Lassus, lors d'un point sur l'épidémie dans le département et les mesures sanitaires spécifiques. "_Il faut bien avoir à l'esprit que le taux d'incidence pour les populations les plus jeunes est encore élevé. Il y a un risque de transmission du virus (...) p_arce que ça crée des attroupements". Une spécificité de notre département, alors que ces concerts pourront avoir lieu dans le reste de la grande région, à condition que le public reste assis, avec une jauge à 60%.

Le point sur l'épidémie

En effet, le taux d'incidence dans le département est le plus haut de toute la grande région Nouvelle Aquitaine, avec 56,2 cas pour 100.000, faisant des Pyrénées-Atlantiques le dernier département a être au dessus du seuil d'alerte. Mais pas d'inquiétude particulièrement pour l'Agence Régionale de Santé, qui se satisfait de "la tendance à la baisse". Le reste des chiffres est en effet positif dans notre département avec au 16 juin, seulement une vingtaine de lits occupés pour des cas de COVID dans les hôpitaux des Pyrénées Atlantiques, et quatre en réanimation (répartis à égalité entre Béarn et Pays basque). Quant au nombre de foyers d'infection, ils sont au nombre de quatre, également bien répartis sur le département.

Autre mesure, émanant des annonces du premier ministre, le port du masque n'est officiellement plus obligatoire en extérieur dans le département. Il le reste néanmoins dans quatre situations bien spécifiques : sur les marchés couverts et en extérieur, dans le cadre des manifestations, lors de manifestations culturelles dans les rues, ,et enfin dans les files d'attente. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques explique par ailleurs que l'interdiction de consommation d'alcool dans les rues était également levée à partir de ce jeudi.

La vaccination ne s'arrête pas cet été

Autre chiffre encourageant sur le front de l'épidémie, le nombre de personnes vaccinées : dans le département 372.000 personnes ont reçu une première dose. La vaccination qui ne prend pas de vacances cet été. Désormais, il y a suffisamment de créneaux explique l'agence régionale de santé, qui incite les familles par exemple à aller ensemble se faire vacciner, même sans rendez-vous, de même que les étudiants après leurs examens. L'Agence Régionale de Santé (ARS) a noué un partenariat avec les Universités et devraient mener surement à la rentrée une opération de vaccination d'ampleur. Par ailleurs, l'ARS prévoit comme l'été dernier des opérations de dépistage sur la plage, les aires d'autoroutes, etc.