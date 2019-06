Fête de la musique : les policiers municipaux menacent de faire grève à Saint-Médard-en-Jalles

Bordeaux, France

A Saint-Médard-en-Jalles au nord de Bordeaux, les policiers municipaux menacent de faire grève vendredi 21 juin pour la fête de la musique. Le syndicat CFDT a appelé ses agents à ne pas travailler si la mairie refuse d'augmenter le nombre de policiers municipaux sur la commune. Ils sont actuellement six agents à Saint-Médard-en-Jalles.

La moyenne nationale étant de 4,6 agents pour une ville de 10 000 habitants, Delphine Chataignier, représentante du personnel membre de la CFTD, estime que "idéalement, nous devrions être deux fois plus nombreux". La CFDT demande l'embauche au minimum d'un agent supplémentaire à l'année sur la commune. Le syndicat dénonce aussi une charge de travail trop importante, qui pèse sur chaque agent. Une situation qui dure "depuis cinq ans", selon Delphine Chataignier, "et qui s'est dégradée ces derniers mois." Malgré l'embauche d'un agent supplémentaire en mars dernier, selon elle. La CFDT demande donc aussi la réoganisation des plannings des agents, afin qu'ils ne fassent plus d'heures supplémentaires.

Les policiers ont rencontré le maire de Saint-Médard-en-Jalles Jacques Mangon trois fois depuis la fin mars. Des concertations qui ont mené à la modification des plannings. Toujours insuffisants, pour les grévistes.