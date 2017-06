Fête de la musique à Strasbourg : dispositif de sécurité et stationnement

Comme chaque 21 juin, jour de l'été, c'est la Fête de la musique ce mercredi. A Strasbourg, dispositif de sécurité renforcé et interdictions de stationnement dans la Grande-Ile.

C'est l'un des jours de l'année où il y a le plus de monde dans les rues de Strasbourg, avec le marché de Noël. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues en ce 21 juin, jour de la Fête de la musique.

Dispositif de sécurité pour la Fête de la musique le 21 juin 2017 à Strasbourg. © Radio France - Clément Lacaton

Comme lors du marché de Noël, la sécurité est renforcée, avec un imprévu de dernière minute : la grève à la CTS. Aucun tram ni aucun bus (sauf les lignes 27 et 31) ne circule dès 14h ce mercredi, avec un trafic déjà perturbé le matin. Ce qui promet une belle pagaille si vous circulez en voiture, car le stationnement lui-aussi sera limité.

Stationnement interdit dès 6h et circulation dès 16h

C'est simple, ce mercredi, il n'y a aucune voiture garée "en surface" dans les rues et sur les places à l'intérieur de la Grande Ile (c'est à dire l'hypercentre) : interdiction de stationner de 6h du matin à 1h ce jeudi 22, et interdiction de circuler en voiture à partir de 16h ce mercredi, à l'approche des festivités. Tout ça bien sûr pour protéger une vingtaine de scènes et tous les concerts improvisés sur le trottoir.

Bornes, fosses sur les voies de tram et 200 agents

Mathieu Cahn, adjoint au maire de Strasbourg en charge de l'événementiel, détaille : "Ca veut dire que les bornes installées à différents accès seront levées, que les fosses sur les voies de tram pour empêcher les voitures de passer seront actionnées. Environ 200 agents (agents de sécurité privée et policiers municipaux) seront mobilisés spécifiquement sur les ponts : l'ensemble des points d'accès feront l'objet d'une surveillance et d'un filtrage à l'entrée."

21 ponts sous surveillance

Au total 21 ponts et passerelles, tous ouverts mais contrôlés. Un dispositif amélioré depuis le dernier marché de Noël : vous verrez moins de camions-poubelles en travers de la chaussée, plus de bornes automatiques, de gros pots de fleurs et toujours des plots en béton pour empêcher les attaques au camion ou à la voiture-bélier.

Dans un communiqué, la police nationale recommande de "ne pas circuler à vélo à l'intérieur du périmètre sécurisé", ce qui risque d'être un peu compliqué en pratique, vu qu'aucun tram ni aucun bus ne circuleront. En mairie, les organisateurs craignent que tout le monde ne puisse pas rejoindre le centre-ville, et une saturation des places de parking auto et vélo.

Au programme : Olivia Ruiz en tête d'affiche place Kléber, à 22h15, après le groupe de rock strasbourgeois Weepers Circus (21h). Sans oublier les dizaines d'artistes amateurs à découvrir au coin de la rue !