Fête de la rillettes : "c'est très bon", même tièdes, les rillettes séduisent en Sarthe

De quoi bousculer les papilles de certains. Les rillettes étaient servies tièdes, et non froides, sur une tartine de pain à la fête de la rillettes de Chantenay-Villedieu (Sarthe) ce dimanche 6 août. C'est une tradition dans ce village.

Attablé en famille, c'est l'heure de vérité. Julian, 8 ans se lance : il mord dans sa tartine. "Très bien ! Elles sont très bonnes, elles ont le même goût donc c'est parfait. Je ne connaissais que les rillettes froides." Si le petit garçon est conquis, ce n'est pas le cas d'André, 75 ans. "Je les préfère froides dans un pot, c'est ça la vraie rillettes sarthoise !"

Des tartines de rillettes tièdes. © Radio France - Lucie Amadieu

Chaudes ou froides, les rillettes sont préparées de la même façon. "Elles ont cuit toute la nuit dans le laboratoire de monsieur Berthier au village"' raconte Gilles en soulevant le capot de la marmite. A l'intérieur du chaudron, 120 kilos de rillettes gardées au chaud. Ca permet de conserver une saveur particulière selon Gilles. "C'est plus goûtu à mon avis. On enlève du gras sinon ça imbibe la mie de pain. Donc froides, elles sont moins grasses que est froide."

Gilles en charge de surveiller les rillettes. © Radio France - Lucie Amadieu

La marmite peut contenir jusqu'à 120 kilos de rillettes. © Radio France - Lucie Amadieu

Manger les rillettes chaudes, c'est une tradition dans ce village. Une coutume qu'entretient le comité d'animation de Chantenay-Villedieu et qui attire du monde au delà de la Sarthe. "On a des gens de Nantes, de Rennes, de Tours, on a vraiment des gens qui viennent de partout", décrit la présidente de l'association Sandra Le Flahec qui chapote 160 bénévoles. "Tout ceux qui ont envie de manger du porc viennent là." En plus des rillettes, il y avait des saucisses, du boudin et des rillons, des morceaux revenus dans la graisse. Au total, il aura fallu la viande de dix cochons pour cet événement qui représente près de 2.000 repas servis.

Quatre bénévoles chargées de tartiner les rillettes tièdes sur les tranches de pain. © Radio France - Lucie Amadieu