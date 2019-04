Fête de printemps : le quartier libre des Lentillères fête ses neuf ans

Le quartier des lentillères à Dijon fête le printemps et ses neuf ans ce week-end. Avez-vous osé pénétrer dans ce havre de verdure situé en ville ? C'est l'occasion jusqu'à lundi soir, les habitants et membres de cette ZAD (Zone à Défendre) vous accueillent par des ballades et des concerts.

Les Lentillères, c'est un petit bout de campagne en ville : huit hectares de terre agricole squattées et auto-gérées, d'habitations et de jardins, pas loin du cimetière des Péjoces. Depuis neuf ans, des gens s'y sont installés. Actuellement, près de 70 personnes y vivent. C'est un peu la Zone à Défendre de Dijon. Alors pour se défendre justement et se faire connaître, les membres du quartier organisent la Fête de Printemps. Nous y avons fait un tour, parmi les visiteurs qui découvraient cette bulle de verdure.

Des visiteurs reçus entre "mystère" et "bienveillance"

En cette fête de printemps, des habitués mais aussi des novices : des curieux qui ont osé s'aventurer pour la première fois dans ce coin méconnu.

Ça peut faire un grand écart avec la vie en société, que l'on connaît tous" - Chloé, première visite aux Lentillères

Un couple découvre les lieux : "vivre avec un mode de vie comme ça, c'est tentant" © Radio France - Sophie Allemand

Le lieu séduit par son aspect "bucolique" et "mystérieux". Chloé n'était encore jamais venue, "je débarque complètement", dit-elle en riant. La jeune-femme explique : "on sent qu'il y a une communauté bien installée, c'est pas forcément évident d'aller les rencontrer. Parfois, on se demande si on est chez des gens ou dans un jardin public. Cet entre-deux là pousse aussi à être précautionneux, à déambuler en liberté et en même temps il y a une sorte de bienveillance générale. On sent que l'on peut engager la discussion".

Est-ce vraiment accueillant ? Nous avons demandé aux visiteurs qui découvraient les lieux Copier

Une verdure appréciée par les visiteurs

La ville de Dijon voudrait y construire un éco-quartier mais pour l'instant les défenseurs du lieu sont encore là. Des légumes y sont par exemple vendus tous les jeudi à partir du mois de mai.

J'habite dans un quartier à la Toison d'Or qui est bétonné, de retrouver la nature comme ça ... Ca fait chaud au cœur" - Un visiteur

Même si vous n'y vivez pas, vous pouvez avoir votre petit lopin de terre. Mais actuellement, il ne reste que deux parcelles de libres à partager aux Lentillères. La fête du printemps se prolonge jusqu'à lundi soir, au programme : des ateliers et surtout des concerts.