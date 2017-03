Fête des grands-mères : quels bouquets de fleurs pour vos mamies ?

Les mamies sont les stars de ce dimanche. C'est leur fête ! Pensez à leur souhaiter. Un petit bisou ou un petit cadeau cela passe toujours très bien. Et pourquoi pas un joli bouquet de fleur ? Les fleuristes d'Avignon vous donnent quelques idées originales.

Pour la fête des grands-mères privilégiez surtout des fleurs de saison. Les fleurs de saison. C'est le conseil de Claude, fleuriste de la rue Joseph Vernet à Avignon. "Cela peut être la tulipe, la jonquille, le muflier, je dirais des fleurs assez champêtres" affirme Claude. Si vous voulez être plus original, Lisa, fleuriste de la place Pie, propose des renoncules et même des anémones. "On y pense pas forcément mais cette dernière est une petite fleur de saison qui tient très bien. Il y en a de toutes les couleurs : blanches, rouges, roses, bleues etc" déclare cette jeune fleuriste.

Kalanchoe, anémone ou renoncule

Symbole de chaleur et de gaieté, Sandrine opte plutôt pour le Kalanchoe. "Cela fait partie des plantes grasses et cela peut évoquer l'éternité" explique-t-elle. Mais le summum pour cette fleuriste de la rue de la petite Meuse, c'est la fleur de cire, la fleur de porcelaine. "Quand on l'écrase cela sent la fleur de cire, la Bergamote et le citron, c'est très sympa. Cette fleur est originaire d'Australie donc il y a un petit côté champêtre. La botte est à 7 euros 50 mais la fleur de cire peut aussi agrémenter d'autres bouquets" termine Sandrine. Finalement Qu'importe le bouquet pourvu que vous n'oubliez pas la formule ... Bonne fête mamie !